Коронавирус в Италии 6 мая 2020 года: число случаев заражения выросло
По состоянию на 6 мая в Италии подтверждены новых 1 444 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Последние данные опубликованы на справочном сервисе Worldometers. С начала эпидемии коронавируса всего зафиксировано 124 457 случаев. По количеству больных в мире Италия занимает третье место, в Европе – второе после Испании.
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Всего в Италии от коронавируса выздоровели 93 245 пациентов. По состоянию на 6 мая подтверждено 91 528 активных случаев.
К сожалению, за последние сутки умерло 369 человек, общее количество – 29 684.
Добавим, что количество летальных случаев за сутки увеличилось, ведь накануне прирост был 236.
Главное о коронавирусе в Италии:
- Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании.
- После США и Великобритании, Италия на третьем месте по количеству смертей из-за коронавируса.
- В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.
- В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.
- На территории Италии COVID-19 диагностировали у 121 украинца – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.
- 4 мая Италия ослабила карантин.
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