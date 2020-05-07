Коронавирус в Италии 7 мая 2020 года

По состоянию на 7 мая в Италии зафиксировали 1 401 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Новые данные опубликованы на Worldometers.info.

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С начала эпидемии коронавируса в Италии заразилось 215 858 человек. По состоянию на 7 мая, количество увеличилось на 1 401 пациента, всего активных случаев – 89 624.

За последние сутки количество летальных случаев увеличилось на 274. Общее количество смертей в Италии – 29 959.

Из позитивных новостей – 96 276 человек выздоровели.

Кроме того, ученые в Италии заявили, что их экспериментальная вакцина против коронавируса сможет предотвращать распространение болезни, ведь нейтрализует вирус в клетках человека.

Лаборатория еще не составила ни одного официального отчета и не обнародовала результаты проведенных экспертиз. Сейчас институт завершает оценивание, чтобы определиться относительно целесообразности продолжения этих исследований и формализации конкретных соглашений.

Также медикам-добровольцам, которые побывали в Италии во время вспышки коронавируса и помогали бороться с COVID-19, вручили награды МВД.

Главное о коронавирусе в Италии:

Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании;

После США и Британии Италия на третьем месте по количеству смертей от коронавируса;

В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране возросло количество грабежей в магазинах – много людей потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.

На территории Италии COVID-19 диагностировали 121 украинцу – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.

4 мая Италия ослабила карантин.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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