Коронавирус в Италии 7 мая 2020 года
По состоянию на 7 мая в Италии зафиксировали 1 401 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Новые данные опубликованы на Worldometers.info.
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С начала эпидемии коронавируса в Италии заразилось 215 858 человек. По состоянию на 7 мая, количество увеличилось на 1 401 пациента, всего активных случаев – 89 624.
За последние сутки количество летальных случаев увеличилось на 274. Общее количество смертей в Италии – 29 959.
Из позитивных новостей – 96 276 человек выздоровели.
- Кроме того, ученые в Италии заявили, что их экспериментальная вакцина против коронавируса сможет предотвращать распространение болезни, ведь нейтрализует вирус в клетках человека.
Лаборатория еще не составила ни одного официального отчета и не обнародовала результаты проведенных экспертиз. Сейчас институт завершает оценивание, чтобы определиться относительно целесообразности продолжения этих исследований и формализации конкретных соглашений.
- Также медикам-добровольцам, которые побывали в Италии во время вспышки коронавируса и помогали бороться с COVID-19, вручили награды МВД.
Главное о коронавирусе в Италии:
- Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании;
- После США и Британии Италия на третьем месте по количеству смертей от коронавируса;
- В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.
- В стране возросло количество грабежей в магазинах – много людей потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.
- На территории Италии COVID-19 диагностировали 121 украинцу – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.
- 4 мая Италия ослабила карантин.
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала
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