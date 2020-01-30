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Коронавирус из Китая и проверки в Украине: врач озвучила критические замечания

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Как проверяют пассажиров рейсов из Китая? / Getty Images

Ряд стран ввели меры проверки пассажиров рейсов из Китая, чтобы убедиться, что те не имеют симптомов опасного коронавируса. Украина не является исключением. Так, в аэропорту "Борисполь" проводят скрининг температуры тела каждому, кто прилетел из Китая.

Достаточно ли этого и на что еще следует обратить внимание, рассказала в комментарии 24 каналу эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

Сейчас пассажиров прямых рейсов из Китая проверяет представитель Минздрава, который проводит скрининг температуры тела всех, кто находился на борту.

В случае, если у кого-то температура будет выше нормы, этого человека сразу поместят в карету скорой помощи. В больницу для дальнейшей проверки отправят и тех, кто с ним контактировал. В частности, кто во время полета сидел справа и слева.

Что касается пассажиров, которые летят из этой страны с пересадкой, по ним осуществляют "менее глобальные меры". В частности, температурный скрининг они не проходят.

Как в "Борисполе" проверяют пассажиров из Китая: видео

По словам Людмилы Мухарской, в медицинском сообществе пока нет однозначного решения о том, достаточно ли этих мер. Здесь есть два момента:

  • Во-первых, надо изучить ситуацию и проанализировать, какие есть большие пересадочные хабы во всем мире, по которым люди летают в Украину. И серьезно проверять не только прямые рейсы из Китая, но и все остальные.
  • Во-вторых, в "Правилах санитарной охраны территории Украины" сказано, что система противоэпидемической безопасности только начинается на границе (например, в аэропорту), а продолжается – непосредственно на территории Украины.

То есть, если инкубационный период болезни – до 14 дней, то, конечно, многие люди могут пройти через границу, не имея температуры или других симптомов. Поэтому, по словам эксперта, необходимо поднимать осведомленность медицинских работников, работающих в общих больницах и поликлиниках.

Инкубационный период – промежуток времени между моментом заражения и появлением первых симптомов инфекционного заболевания.

Также стоит рассмотреть возможность сохранения данных лиц, прилетающих в Украину с "опасных" территорий. Хотя бы в течение 14 дней. Для этого пассажирам нужно будет заполнить специальную анкету, что они могут сделать прямо на борту самолета. Чтобы, если кто-то заболеет уже в Украине, была возможность быстро найти людей, контактировавших с больным.

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Нет единого решения в медицинском сообществе и о необходимости введения карантина для всех, кто прилетел из Китая. Определенная опасность действительно существует, поскольку вирус еще недостаточно изучен. Но если сейчас относительно мало людей прилетают с этих территорий и этот вопрос рассматривать реально, то в случае большой миграции такой возможности не будет. Поэтому уже сегодня стоит смотреть на опыт других стран, анализировать и принимать решения.

МОЗ сейчас выполняет все, что рекомендует ВОЗ – просто переводят их информацию. Возможно, это правильно. Но надо четко понимать: ВОЗ дает только рекомендации. А решение принимает сама страна, потому что везде разная ситуация (где-то хорошо работает противоэпидемическая система, где-то не очень, у кого-то есть достаточное количество средств защиты, а в кого-то нет и т.д.),
– говорит Людмила Мухарская.

Рекомендации ВОЗ – это хорошо. Но сейчас важно анализировать и мыслить, чтобы предупредить эпидемию, которая может вспыхнуть в любой момент.

Полный текст о том, как в "Борисполе" проверяют пассажиров из Китая и достаточны ли меры – на сайте 24 канала.

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Автор: Светлана Попова
Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Здоровье Новости Здоровье Китай Медицина Министерство здравоохранения Украины
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