Коронавирус: как будет действовать Украина, если у эвакуированных появятся симптомы болезни

20 февраля в Украине приземлился самолет с эвакуированными из Китая. Все пассажиры подписали добровольное соглашение об изоляции на 14 дней. Если у кого-то из людей обнаружат подозрение на коронавирус, срок пребывания всех других продлится еще на 14 дней.

Как рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, в случае обнаружения у эвакуированных каких-либо симптомов болезни, их перенаправят в специализированное инфекционное отделение. Об этом пишет УНИАН.

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По его словам, в санатории в Новых Санжарах "нет больных людей, есть люди, которые размещены даже не на карантин, а на обсервацию".

Весь персонал также в течение 14 дней не сможет покинуть санаторий.

14 дней они будут под присмотром. И если, не дай Бог, у кого-то из них появятся симптомы простуды, даже не этого коронавируса, то они будут перенаправлены в специализированное инфекционное отделение, которое полностью проверенное ВОЗ и готово для принятия таких больных,

– сказал Радуцкий.

Кроме того, он добавил, что в Украине есть все для защиты, в частности, современные костюмы.

Ранее китайские исследователи выяснили, что новый коронавирус может передаваться через пищеварительный тракт. Радуцкий сообщил, что "продукты жизнедеятельности" будут сжигаться на специальном предприятии.

"Те вещи, которые должны дезинфицироваться, будут дезинфицироваться", – сказал политик.

Эвакуация украинцев из Уханя: коротко о главном

20 февраля самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину сначала в Борисполь, а потом полетит в Харьков;

Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции украинцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области;

Из Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не имели шансов даже те, кто подцепил обычную простуду;

Санаторий будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности;

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.



Что нужно знать о коронавирусе / 24 канал

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