Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики

Для того, чтобы остановить пандемию коронавируса и самому не заразиться, необходимо знать всего лишь три слова: гигиена, ответственность, самоизоляция. Эти три определения должны стать для вас не только надоедливым лозунгом, но и жизненным кредо.

Только одни действия властей не сдержат распространение коронавируса. Крайне важно, чтобы люди были ответственными, ведь сдержать пандемию можно только совместными усилиями, соблюдая элементарные правила.

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Согласно советами ВОЗ, лучшая профилактика коронавируса, это когда вы:

Обходите скопления людей, избегаете тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;



Не контактируете с людьми на улице на расстоянии ближе, чем 1 метр;



Регулярно дезинфицируюте руки с помощью мыла или антисептика;



На улице не касаетесь руками к лицу, особенно рта и глаз;



Термически обрабатываете мясо, яйца и рыбу;



Тщательно моете фрукты и овощи;



Пользуетесь только своими вещами личной гигиены.

Условия карантина, в которых мы сейчас находимся, на самом деле отличный шанс еще и поднять наш иммунитет. И очевидно, что чем у человека сильнее иммунитет, тем больше у него шансов преодолеть любой вирус, в том числе и Covid-19.

К сожалению, для того, чтобы поднять иммунитет, не существует ни таблеток, ни микстур, какое бы чудодейственное воздействие вам не обещали во время рекламы. Для того, чтобы укрепить иммунную систему, вы должны полноценно и разнообразно питаться, делать физические упражнения, хорошо высыпаться и избегать стресса.



Как защититься от коронавируса / Фото: Unsplash

С чего начать?

Советуем вам начать со сна. Ведь недостаток сна плохо влияет как и на физическое, так и на психическое здоровье. Здоровый сон – это опора здорового организма, и он должен продолжаться не менее 7 часов. Если человек мало спит, он становится более чувствительным к бактериальным, вирусным и даже онкологическим болезням, а также становится раздражительным и эмоционально-уязвимым. Наладив сон, вы заметите улучшение настроения и получите производительность.

Наладьте свое питание, употребляйте больше клетчатки, бобовых, рыбы, а также овощей и фруктов. Если не можете без мяса, отдавайте предпочтение белому мясу и избегайте красного, ведь согласно последним исследованиям, оно может провоцировать воспалительные процессы в организме.

Не забывайте и о физических нагрузках. Поскольку сейчас вы постоянно находитесь дома, делайте физические упражнения не менее 30 минут.

Мой дом – моя крепость, а мое тело – тоже мой дом

Почему важно мыть руки и делать это правильно?

Нас с детства учат тому, что наши руки переносят микробов и их нужно мыть. И это правда, ведь если не дезинфицировать руки, вы можете заболеть коронавирусом, касаясь слизистых оболочек своих глаз, носа или рта. Но потереть руки с мылом или антисептиком несколько секунд – это не полноценная дезинфекция.

Как правильно мыть и обрабатывать руки:

Намылив руки или обработав необходимым количеством антисептика (а именно 3 мл), вы должны мыть их не менее 30 секунд. И не абы как – существует даже алгоритм действий, как мыть руки правильно. И именно таким образом моют руки врачи:



Как мыть руки правильно / инструкция от ВОЗ

Если вы мыли руки с мылом, нужно обязательно вытереть руки сухим полотенцем, а не о себя или оставить высыхать. На ваших руках еще есть остатки бактерий, которые очень быстро размножаются во влажной среде.

К слову, не все антисептики, которые продаются в магазинах, убивают бактерии. Действенный антисептик должен содержать от 60 до 80% спирта или 2% хлоргексидина.



Грязь на руках до и после мытья / инфографика 24 канала

Как защититься от коронавируса дома?

Гигиена всегда должна быть на первом месте, и речь идет не только о гигиене тела, но и о чистоте в вашем доме.

Чтобы защититься от коронавируса дома, необходимо создать такие условия, чтобы они были неблагоприятными для размножения вирусов и грибков.

Регулярно проветривайте комнаты;



Делайте влажную уборку;



Дезинфицируйте дверные ручки и выключатели;



Обрабатывайте поверхности упаковки из магазина и гаджеты;



Не заходите обутыми дальше коридора и не ходите босиком;



Тщательно мойте лапы домашним животным после прогулки.

Но заметьте, что во время уборки важно не переборщить. Воздух дома должен быть именно влажным, а не сырым или слишком сухим. Не налегайте на дезинфекционные средства без необходимости, ведь постоянный контакт с ними ускоряет развитие болезней легких.

То есть ваша основная задача – не превратить квартиру в операционную, а не занести вирус домой. А для этого достаточно соблюдать правила, которые мы описали выше.

Отметим, что тщательно заботиться о стерильности необходимо в том случае, если у кого-то из семьи есть подозрение на Covid-19.



Не забывайте о влажной уборке / Фото: Unsplash

Почему нужно оставаться дома во время карантина

Согласно данным ВОЗ, у нового штамма коронавируса R0 примерно от 2 до 2,5 (некоторые исследователи считают, что больше 3), а это значит, что каждый больной человек заражает как минимум 2 человек. Показатель R0 не является устойчивым – он может коррелировать в зависимости от мер, принимаемых населением. То есть он может как упасть, так и вырасти.

В Covid-19 достаточно длинный инкубационный период, который может длиться до 14 дней. Это означает, что все это время человек является носителем болезни и даже не догадывается об этом.

То есть выходя на улицу и старательно обходя людей с симптомами ОРВИ, вы не можете знать, болеет ли коронавирусом человек, с которым вы только что пересеклись на узком тротуаре.

Китай доказал, что сдержать вирус значительно легче, если люди остаются дома. Введя запрет на передвижение по городу, скорость распространения болезни снизилась.

Оставаясь дома, мы не только храним свое здоровье и наших близких, но и заботимся о здоровье наших сограждан. Ведь придерживаясь карантина, мы не будем распространять вирус, если являемся носителями болезни, и соответственно, не сможем его подхватить.

И заметьте, что в этом случае карантин – не отпуск или каникулы. Да, у вас могло появиться больше свободного времени, но посвятите его отдыху и семье. То есть вы сдержите распространение вируса, если не будете встречаться с друзьями или приглашать их домой.



Оставайтесь дома и будьте здоровы / Фото: Unsplash

Во время пандемии коронавируса крайне важно не забывать заботиться о людях, которые находятся в группе риска повышенной смертности. Это пожилые люди, а также люди с аутоиммунными, онкологическими заболеваниями и болезнями легких.

Если у вас есть такие знакомые и вы хотите сохранить им жизнь, возьмите на себя часть обязанностей, чтобы минимизировать их контакт с внешним миром. Снабжайте их продуктами и средствами гигиены, а также позаботьтесь о том, чтобы в их аптечке были все необходимые лекарственные средства. Крайне важно, чтобы вы одели медицинскую маску, чтобы случайно не инфицировать их, если успели где-то подхватить вирус.

Что делать, если чувствуете симптомы коронавируса

Если появились симптомы простуды, важно изолировать себя от других людей. Если симптомы легкие, то свяжитесь с вашим семейным врачом, который подскажет, как действовать.

Коронавирус — симптомы: Лихорадка;

Головная боль;

Слабость;

Сухой кашель (не всегда); Реже: Насморк;

Сыпь;

Диарея;

Затрудненное дыхание;

Удушье.

В любом случае не идите в больницу самостоятельно, ведь так вы подвергаете опасности врачей, пациентов и людей, с которыми пересекались.

При контакте с другими людьми, крайне важно, чтобы медицинская маска была именно на вас, а не на них. Обычная медицинская маска не защищает от коронавируса. Она является полезной только в том случае, если ее одевает больной человек. Таким образом большие капли оседают на ткани и не распространяются в воздухе.

Если захотелось чихнуть или покашлять, прикройте рот изгибом локтя или платком. Руками это делать не стоит, ведь таким образом вы будете оставлять бактерии на поверхностях, к которым будете касаться.

Если вы проживаете не сами, изолируйте себя от близких. По возможности, находитесь в отдельной комнате и не контактируйте с родными ближе, чем 2 метра.

Если у вас поднялась температура выше 38, возникли проблемы с дыханием или боль в легких, немедленно вызывайте скорую помощь.



Вы отвечаете не только за свое здоровье, но и за здоровье других / Фото: Unsplash

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