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Коронавирус: как украинцев будут проверять новыми тест-системами

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В Украине нет ни одного подтвержденного случая заражения новым видом коронавируса, но в случае необходимости украинцы могут проверить себя с помощью тест-систем для выявления 2019-nCoV.

Как известно, 5 февраля в Украину пришли первые тест-системы для выявления коронавируса. Как на брифинге сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, на следующей неделе должны прибыть еще около 30 тест-систем.

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Кузин добавил, что этих тест-систем хватит для оперативного реагирования, а их срок годности составляет два года.

Заметим, что купить тест-систему для самостоятельного выявления коронавируса невозможно. Пациентов с подозрением на заболевание будут тестировать в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, где находится тест-система.

Результат исследования образца будет готов через 5-7 часов рабочего времени после его получения лабораторией, пишет УНН.

"Лабораторному диагностированию на коронавирус подлежат только случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные", – говорится в пресс-служб.

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 7 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 639 человек. Общее количество инфицированных – 31 500 человек по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Новости Украины Коронавирус 2020
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