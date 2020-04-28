Коронавирус в Киеве: количество больных по районам
По состоянию на 28 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1298 случаев заболевания коронавирусом. 23 из них закончились летально.
В Киеве за минувшие сутки заболели еще 78 человек, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет 24 канал.
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Количество больных коронавирусом в районах Киева
- Печерский – 306 (+8);
- Шевченковский – 101 (+3);
- Соломенский – 128 (+10);
- Днепровский – 112 (+13);
- Святошинский – 75 (+6);
- Деснянский – 115 (+6);
- Подольский – 61 (+5);
- Голосеевский – 123 (+8);
- Оболонский – 81 (+7);
- Дарницкий – 191 (+12).
Количество больных коронавирусом в Киевской области
В Киевской области 604 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (из них 50 – у детей) 13 летальных случаев.
- В Киево-Святошинском-218 (Вишневое-110, с. Софиевская Борщаговка-26);
- В Обуховском районе-105, из них 6 детей (пгт. Козин-22, с.Романков-4, м. Обухов-55, м. украинка-13, с. Красная Слободка-1);
- г. Ирпень-20;
- смт. Ворзель-1;
- пгт. Гостомель-3;
- М. Буча-11;
- пгт. Коцюбинское-1;
- в Васильковском районе-10;
- г. Васильков-13;
- г. Борисполь-27, из них 5 детей;
- г. Белая Церковь-11;
- Переяслав-Хмельницкий -5;
- г. Переяслав-6;
- пгт. Володарка, Барышевский, Мироновский р-н-по 3;
- Полесский, Ракитнянский, Згуровский, Таращанский, пгт. Бородянка и пгт.Ставище, пгт. Иванков, м. Березань по 1;
- Ставищенский-7;
- Броварской-21;
- Богуславский, Бородянский, Белоцерковский, М. Фастов по 5;
- Вышгородский р-н -7;
- м. Кагарлык -27;
- Иванковский, пгт. Рокитное по 2;
- Бориспольский - 14;
- Кагарлицкий-15;
- Макаровский - 11;
- г. Вышгород-9;
- Бровары – 23.
Коронавирус в Киевской области (карта) / Киевский областной центр общественного здоровья
За последние сутки зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Кроме этого, в области зарегистрировано 2163 лиц с подозрением на COVID-19.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала
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