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Коронавирус в Киеве: количество больных по районам

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Коронавирус в Киеве – сколько больных по районах, карта
Коронавирус в Киеве / 5.ua

По состоянию на 28 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1298 случаев заболевания коронавирусом. 23 из них закончились летально.

В Киеве за минувшие сутки заболели еще 78 человек, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет 24 канал.

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Количество больных коронавирусом в районах Киева

  • Печерский – 306 (+8);
  • Шевченковский – 101 (+3);
  • Соломенский – 128 (+10);
  • Днепровский – 112 (+13);
  • Святошинский – 75 (+6);
  • Деснянский – 115 (+6);
  • Подольский – 61 (+5);
  • Голосеевский – 123 (+8);
  • Оболонский – 81 (+7);
  • Дарницкий – 191 (+12).

Количество больных коронавирусом в Киевской области

В Киевской области 604 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (из них 50 – у детей) 13 летальных случаев.

  • В Киево-Святошинском-218 (Вишневое-110, с. Софиевская Борщаговка-26);
  • В Обуховском районе-105, из них 6 детей (пгт. Козин-22, с.Романков-4, м. Обухов-55, м. украинка-13, с. Красная Слободка-1);
  • г. Ирпень-20;
  • смт. Ворзель-1;
  • пгт. Гостомель-3;
  • М. Буча-11;
  • пгт. Коцюбинское-1;
  • в Васильковском районе-10;
  • г. Васильков-13;
  • г. Борисполь-27, из них 5 детей;
  • г. Белая Церковь-11;
  • Переяслав-Хмельницкий -5;
  • г. Переяслав-6;
  • пгт. Володарка, Барышевский, Мироновский р-н-по 3;
  • Полесский, Ракитнянский, Згуровский, Таращанский, пгт. Бородянка и пгт.Ставище, пгт. Иванков, м. Березань по 1;
  • Ставищенский-7;
  • Броварской-21;
  • Богуславский, Бородянский, Белоцерковский, М. Фастов по 5;
  • Вышгородский р-н -7;
  • м. Кагарлык -27;
  • Иванковский, пгт. Рокитное по 2;
  • Бориспольский - 14;
  • Кагарлицкий-15;
  • Макаровский - 11;
  • г. Вышгород-9;
  • Бровары – 23.

Коронавірус в Київській області (карта)
Коронавирус в Киевской области (карта) / Киевский областной центр общественного здоровья

За последние сутки зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Кроме этого, в области зарегистрировано 2163 лиц с подозрением на COVID-19.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Киева Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус в Украине
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