Коронавирус в Киеве: количество больных по районам

По состоянию на 28 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1298 случаев заболевания коронавирусом. 23 из них закончились летально.

В Киеве за минувшие сутки заболели еще 78 человек, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет 24 канал.

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Количество больных коронавирусом в районах Киева

Печерский – 306 (+8);

Шевченковский – 101 (+3);

Соломенский – 128 (+10);

Днепровский – 112 (+13);

Святошинский – 75 (+6);

Деснянский – 115 (+6);

Подольский – 61 (+5);

Голосеевский – 123 (+8);

Оболонский – 81 (+7);

Дарницкий – 191 (+12).

Количество больных коронавирусом в Киевской области

В Киевской области 604 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (из них 50 – у детей) 13 летальных случаев.

В Киево-Святошинском-218 (Вишневое-110, с. Софиевская Борщаговка-26);

В Обуховском районе-105, из них 6 детей (пгт. Козин-22, с.Романков-4, м. Обухов-55, м. украинка-13, с. Красная Слободка-1);

г. Ирпень-20;

смт. Ворзель-1;

пгт. Гостомель-3;

М. Буча-11;

пгт. Коцюбинское-1;

в Васильковском районе-10;

г. Васильков-13;

г. Борисполь-27, из них 5 детей;

г. Белая Церковь-11;

Переяслав-Хмельницкий -5;

г. Переяслав-6;

пгт. Володарка, Барышевский, Мироновский р-н-по 3;

Полесский, Ракитнянский, Згуровский, Таращанский, пгт. Бородянка и пгт.Ставище, пгт. Иванков, м. Березань по 1;

Ставищенский-7;

Броварской-21;

Богуславский, Бородянский, Белоцерковский, М. Фастов по 5;

Вышгородский р-н -7;

м. Кагарлык -27;

Иванковский, пгт. Рокитное по 2;

Бориспольский - 14;

Кагарлицкий-15;

Макаровский - 11;

г. Вышгород-9;

Бровары – 23.



Коронавирус в Киевской области (карта) / Киевский областной центр общественного здоровья

За последние сутки зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Кроме этого, в области зарегистрировано 2163 лиц с подозрением на COVID-19.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

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