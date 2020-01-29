Китайский коронавирус 2019-nCoV: симптомы

Первые симптомы китайского коронавируса идентичны с симптоматикой гриппа или ОРВИ. Именно поэтому нельзя поставить диагноз, опираясь лишь на самочувствие человека.

Буквально еще на прошлой неделе скрининг температуры считали действенной мерой против распространения инфекции в другие страны. Впрочем, впоследствии стало известно, что инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней – как когда. То есть все это время человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни, впрочем уже является заразным.

К теме: Коронавирус из Китая: последние новости

Симптомы коронавируса из Китая

Сначала у человека начинается лихорадка, которая сопровождается сухим кашлем. Через неделю интенсивность кашля может приводить к одышке.

В более тяжелых случаях инфекция может привести к пневмонии, тяжелому острому респираторному синдрому, почечной недостаточности и смерти.

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции. Даже если вы не приехали из Китая – вы могли контактировать с инфицированным лицом.

И, к слову, даже если это обычный грипп, поход к врачу лишним не будет. Ведь при неправильном лечение, грипп может привести к осложнениям и летальному исходу.

Коронавирус — симптомы: Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость;

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

К теме: Что такое коронавирус и угрожает ли он человечеству

Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:

По состоянию на 29 января от нового коронавируса в Китае умерли 132 человека.

29 января стало известно про 6 147 случаев заражения по всему миру.

Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай.

МАУ выполнит два рейса, чтобы эвакуировать украинцев из КНР.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.