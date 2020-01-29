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Китайский коронавирус 2019-nCoV: симптомы

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Симптомы китайского коронавируса / Unsplash

Первые симптомы китайского коронавируса идентичны с симптоматикой гриппа или ОРВИ. Именно поэтому нельзя поставить диагноз, опираясь лишь на самочувствие человека.

Буквально еще на прошлой неделе скрининг температуры считали действенной мерой против распространения инфекции в другие страны. Впрочем, впоследствии стало известно, что инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней – как когда. То есть все это время человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни, впрочем уже является заразным.

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Симптомы коронавируса из Китая

Сначала у человека начинается лихорадка, которая сопровождается сухим кашлем. Через неделю интенсивность кашля может приводить к одышке.

В более тяжелых случаях инфекция может привести к пневмонии, тяжелому острому респираторному синдрому, почечной недостаточности и смерти.

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции. Даже если вы не приехали из Китая – вы могли контактировать с инфицированным лицом.

И, к слову, даже если это обычный грипп, поход к врачу лишним не будет. Ведь при неправильном лечение, грипп может привести к осложнениям и летальному исходу.

 
Коронавирус — симптомы:
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость;

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

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Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:

  • По состоянию на 29 января от нового коронавируса в Китае умерли 132 человека.
  • 29 января стало известно про 6 147 случаев заражения по всему миру.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай.
  • МАУ выполнит два рейса, чтобы эвакуировать украинцев из КНР.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус 2020 Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний
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