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Коронавирус лечат смертельно опасным препаратом: подробности

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Результаты исследования: препарат, которым лечат от коронавируса, смертельно опасен / The Jakarta Post

Гидроксихлорохин, препарат из группы антималярийных лекарств, повышает риски смертельных последствий при лечении коронавируса. Кроме того, он не продемонстрировал пользу в широком анализе его применения в больницах ветеранов США.

К такому выводу пришли американские ученые, передает The Associated Press. Так, в рамках исследования специалисты проанализировали 368 медицинских карт пациентов с COVID-19. Эти пациенты или умерли до 11 апреля, или их выписали до этого дня.

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В результате ученые выяснили, что среди умерших пациентов:

  • 28% принимали гидроксихлорохин,
  • остальные 22% принимали препарат вместе с азитромицином,
  • 11% оказывали обычную помощь.

Ученые не отслеживали побочные эффекты препарата. Правда, они отмечают, что гидроксихлорохин не влиял на необходимость использования дыхательного аппарата. Но мог причинить вред другим органам пациентов. Журналисты подчеркивают, что давно известно, что эти лекарства имеют потенциально серьезные побочные эффекты, в частности изменение сердцебиения, что может привести к внезапной смерти.

Недавно Министерство здравоохранения США обнародовало новые рекомендации по лечению коронавируса. По данным видомтсва, сегодня нет достаточных клинических доказательств, чтобы рекомендовать или запрещать использование хлорохина или гидроксихлорохина для лечения COVID-19. В то же время они советуют не использовать гидроксихлорохин с азитромицином из-за возможных побочных эффектов.

Заметим, что многие врачи с подозрением относятся к лечению коронавируса гидроксихлорохином.

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Ранее была информация, что эффективным в лечении коронавируса является Ремдесивир, который разработала компания Gilead Sciences. По данным СМИ, большинство тяжелых пациентов, леченных этим препаратом, выздоровели и через 6 дней их выписали из больницы.

Обратите внимание! Вакцину против коронавируса еще не изобрели. Исследования продолжаются во многих странах мира.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье Медицина Лекарства Коронавирус в Украине
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