Коронавирус меняет легкие: у выздоровевших людей они могут уменьшаться на 20-30%

Пациенты, которые полностью излечились от коронавируса, рискуют столкнуться с серьезными осложнениями. Как установили врачи из Гонконга, у некоторых людей развиваются серьезные проблемы с легкими. Можно ли их исправить, пока неясно.

Проанализировав состояние первой волны пациентов, которые были выписаны из больниц, исследователи обнаружили, что у некоторых пациентов легкие уменьшились в объеме, а также у людей начались проблемы с дыханием. В тяжелых случаях функция легких снижалась на 20-30%. Это провоцирует одышку при быстрой ходьбе, пишет Business Insider.

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Суть исследования

Сканирование с помощью томографа показало, что часть этих изменений связана с повреждением легких и накоплением в них жидкости. На снимках нарушенные участки напоминают матовое стекло.

Ученые отмечают, что пока сложно определить, как долго у пациентов будут храниться осложнения.

К слову, последние исследования свидетельствуют о том, что многие пациенты начинают заражать других еще до того, как у них появятся кашель и высокая температура. Следовательно, необходимо свести контакты между людьми к минимуму.

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Инкубационный период коронавируса может длиться от 2 до 14 дней. В этот период человек не чувствует симптомов и не догадывается о болезни.

Первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями, такими как ОРВИ или грипп. Может появиться насморк, дискомфорт в горле, лихорадка и слабость.



Как не заразиться коронавирусом / Инфографика 24 канала

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