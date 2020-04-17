Коронавирус может быть более термостойким, чем считали ранее

Исследователи считают, что вирус может по-другому храниться в чистой лабораторной среде, чем в настоящей, которая загрязнена белками животных и сопутствующими веществами.

Исследователи из Университета Прованса решили выяснить, насколько долго коронавирус сохраняется в различных условиях. Они опубликовали свое исследование на хранилище bioRxiv, но отметим, что статья еще не прошла рецензирование.

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Исследователи использовали стандартную модельную культуру клетки почки зеленой мартышки. Ее инфицировали, используя образцы немецкого пациента с COVID-19. После этого они проверили устойчивость вируса в клетках, используя два варианта развития событий.

Первый вариант: образцы поместили в стерильные лабораторные условия.

образцы поместили в стерильные лабораторные условия. Второй вариант: образцы поместили в стерильные условия с животными белками, чтобы имитировать реальную среду.

Согласно стандартному протоколу для обеззараживания и деактивации коронавируса, ученые в течение часа подвергали образцы температуре 60°C.

Исследователи обнаружили, что культура, которую поместили в чистую среду, потеряла активность после часа стандартного нагрева. Зато штамм, который проверяли имитацией окружающей среды, выжил. Ученые смогли его отключить в течение 15 минут, нагрев температуру до 92°C.

При этом специалисты отметили, что стандартный протокол позволяет надежно уничтожать образцы в лабораторных условиях, а также образцы с низкой вирусной нагрузкой. Но вот если вирусная нагрузка высокая, а окружающая среда приближена к реальной, то для деактивации вируса необходима более высокая температура.

Если статья пройдет рецензирование, она станет толчком для более точных принципов деактивации возбудителя инфекции в различных условиях. Точные данные позволят снизить риски инфицирования медиков и ученых, работающих с зараженными образцами или техникой.



Живучесть коронавируса на поверхностях / Инфографика 24 канала

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