Коронавирус может быть разрушителен для бедных стран

После того, как ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового вида коронавируса, в мире возникло международное беспокойство и опасения о том, смогут ли менее развитые страны бороться с заболеванием.

По состоянию на 12 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 1 115 человек. Общее количество инфицированных – 45 188 человек по всему миру.

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Бум народонаселения и миграция миллионов людей из сельской местности в переполненные города с недостаточно развитой инфраструктурой и отсутствием санитарии могут еще больше усугубить распространение вирусов, пишет CNN.

Африка

Китай, откуда начал распространяться коронавирус, закрыл целые города, приостановил общественный транспорт, обучение в школах, предприятия и т.д. для того, чтобы приостановить распространение болезни. Однако не все страны готовы к борьбе с заболеванием.

К примеру, Африка не готова к вспышке пневмонии.

"Если Китай пытается сдерживать коронавирус, более слабым странам будет еще сложнее. И это говорит о том, что передача, которую мы наблюдаем в Китае, вскоре может быть отражена в другом месте", – сказал Джереми Кониндик, старший научный сотрудник Центра глобального развития.

Менеджер по чрезвычайным ситуациям в Африке Всемирной организации здравоохранения Мишель Яо заявила, что если у них зафиксируют несколько случаев, коронавирус будет распространяться очень быстро и это может парализовать все общество из-за неготовности к профилактике и лечению.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ, случаи заболевания уже подтверждены в Африке.

Индия

В стране с населением, которое перевалило за один миллиард человек, сейчас коронавирус подтвержден у трех человек – студентов, которые приехали из Уханя.

В городах, которые заполнены трущобами, в которых тысячи людей живут в непосредственной близости друг к другу и в нестандартных условиях, вирус может распространиться моментально.

Самоа

Малонаселенные страны Тихого океана уязвимы к распространению коронавируса, несмотря на то, что на этих территориях он пока не подтвержден.

Так, Самоа до сих пор переживает эпидемию кори, которая заразила 5 707 человек и убила 83, многие из которых дети. Правительство Самоа объявило чрезвычайное положение в декабре и закрыло школы и правительственные службы во время начала массовой кампании вакцинации.

По словам премьер-министра Самоа, очередная вспышка инфекционных заболеваний будет иметь катастрофическое влияние на всю страну.

Многие страны еще не сообщили о каких случаи заболевания коронавирусом. К примеру, Индонезия, которая обычно принимает большое количество китайских туристов. Кроме того, нет подтвержденных случаев в Мьянме, которая граничит с Китаем, Индией, Бангладеш, Таиландом и Лаосом.

Вспышка коронавируса в Мьянме может усилить напряжение в стране, ведь там каждый четвертый человек живет в бедности, а инфекционные заболевания, такие как туберкулез, являются одними из ведущих причин смерти.

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