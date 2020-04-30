Коронавирус может оставаться в организме даже после выздоровления

Китайские ученые заявили о случае смерти пациентки, которая выздоровела от коронавируса, но посмертно в ее организме снова обнаружили наличие инфекции. То есть, коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их выздоровления.

Об этом заявили ученые из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае, пишет South China Morning Post.

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У женщины после выздоровления посмертно снова обнаружили коронавирус

Ученые исследовали подробнее случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды получила тест с отрицательным результатом к COVID-19. Однако, когда ее готовили к выписке, она неожиданно умерла от сердечного приступа.

Вероятное объяснение повторного заражения

После вскрытия специалисты обнаружили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких, хотя их не было в тканях печени, сердца, кишечника и костном мозге.

Исследователи считают, что это также может быть вероятным объяснением случаев повторного выявления коронавируса у пациентов, которые выздоровели.

Можно ли повторно заболеть COVID-19

Ранее ВОЗ заявила, что будет расследовать инциденты повторного заражения COVID-19.

Так, в Южной Корее пациенты получили первый тест отрицательный результат на наличие коронавирусной инфекции. Однако, следующий анализ опять показал положительный результат – наличие вируса в организме.

Важно! COVID-19 может оставаться скрытым в определенных клетках организма и снова атаковать органы дыхания, после того, как снова активируется. Это и считают реактивацией вируса.

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Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

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