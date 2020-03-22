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Коронавирус может передаваться через смартфон: что делать

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Коронавирусная инфекция может оседать на поверхности. Поэтому необходимо не только мыть руки, но и дезинфицировать предметы, через которые есть вероятность подхватить не только Covid-19, но и обычный грипп. Одной из таких вещей является смартфон.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге призвал чаще дезинфицировать гаджеты.

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По словам Ляшко, вопрос обработки смартфонов касается личной гигиены людей.

"Обратите, пожалуйста, все внимание на свои гаджеты. Мы сейчас увеличили использование антисептиков, часто моем руки, но забываем протирать эти гаджеты, которые кладем на те же раковины когда моем руки. После того, как помыли руки, берем тот же самый грязный телефон", – отметил главный санитарный врач Украины.

Чим протирати смартфон від мікробів
Как очистить поверхность смартфона, чтобы не повредить покрытие

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины
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