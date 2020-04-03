24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Коронавирус может повреждать мозг: результаты исследования

- Читати новину українською
Коронавірус пошкоджує мозок / Unsplash

Коронавирусная инфекция может приводить к повреждению мозга из-за опасных воспалительных процессов, провоцирующих кровотечения и смерть клеток.

До такого висновку прийшли вчені, результати дослідження яких публікує The New York Times.

Також на тему: Знайшли слабке місце коронавірусу – вся справа в шипах

COVID-19 пошкоджує мозок

Повідомляється про 74-річного чоловіка і 58-річну жінку, які захворіли на коронавірус і перенесли неврологічні розлади. Скани мозку жінки продемонстрували зменшення щільності мозкової речовини й кровотечі. При цьому в лікарню її доставили в летаргічному стані, зі сплутаністю свідомості й дезорієнтацією.

Лікарі виявили смерть клітин і кровотечі мозку, у відділах, які відповідають за відчуття, пам'ять, свідомість і передачу сенсорної інформації. Ці пошкодження сталися в результаті набряку мозку – енцефаліту, який також спостерігається у деяких важких хворих на грип та вітрянку.


COVID-19 викликає кровотечі в мозку / unsplash.com

Про аналогічні випадки повідомляли в Італії та Китаї, де їх можна було фіксувати завдяки величезної кількості хворих на COVID-19 в лікарнях.

Чому це так небезпечно?

Поки що серед мільйона пацієнтів з коронавірусом лише дуже невелика кількість має неврологічні ускладнення. Але скільки їх насправді наразі невідомо, тому що сканування мозку всім пацієнтам не проводяться, і в стандартний протокол вони не включені.

Тому можуть виникати довгострокові наслідки для здоров'я навіть у тих людей, які видужали. Нині вважається, що одним з основних і найбільш небезпечних ускладнень коронавірусної інфекції – проблеми з легенями.


Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Здоровье Медицина Мозг Лечение
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:50 Цены на российскую нефть: насколько близко падение империи
Статті 15807
сегодня , 14:17 Коронавирус в Испании: страна опередила Италию по количеству заражений
Здорове життя 64293
сегодня , 10:13 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 173337
сегодня , 09:45 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
Лікування 24391
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 2 апреля: в мире более миллиона инфицированных, в Днепре вырыли 600 могил
Новини України 31917
сегодня , 12:29 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 301095
сегодня , 13:19 От коронавируса в Украине умерли уже 23 человека: детали
Лікування 23495
сегодня , 11:16 Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных выросло
Лікування 17154
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
2 апреля 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур

Новости
Больше новостей
Залиште відгук