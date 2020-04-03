Коронавирус может повреждать мозг: результаты исследования
Коронавирусная инфекция может приводить к повреждению мозга из-за опасных воспалительных процессов, провоцирующих кровотечения и смерть клеток.
До такого висновку прийшли вчені, результати дослідження яких публікує The New York Times.
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COVID-19 пошкоджує мозок
Повідомляється про 74-річного чоловіка і 58-річну жінку, які захворіли на коронавірус і перенесли неврологічні розлади. Скани мозку жінки продемонстрували зменшення щільності мозкової речовини й кровотечі. При цьому в лікарню її доставили в летаргічному стані, зі сплутаністю свідомості й дезорієнтацією.
Лікарі виявили смерть клітин і кровотечі мозку, у відділах, які відповідають за відчуття, пам'ять, свідомість і передачу сенсорної інформації. Ці пошкодження сталися в результаті набряку мозку – енцефаліту, який також спостерігається у деяких важких хворих на грип та вітрянку.
COVID-19 викликає кровотечі в мозку / unsplash.com
Про аналогічні випадки повідомляли в Італії та Китаї, де їх можна було фіксувати завдяки величезної кількості хворих на COVID-19 в лікарнях.
Чому це так небезпечно?
Поки що серед мільйона пацієнтів з коронавірусом лише дуже невелика кількість має неврологічні ускладнення. Але скільки їх насправді наразі невідомо, тому що сканування мозку всім пацієнтам не проводяться, і в стандартний протокол вони не включені.
Тому можуть виникати довгострокові наслідки для здоров'я навіть у тих людей, які видужали. Нині вважається, що одним з основних і найбільш небезпечних ускладнень коронавірусної інфекції – проблеми з легенями.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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