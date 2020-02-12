Коронавирус может распространяться через канализацию, – ученые

В Гонконге зафиксированы случаи заражения коронавирусом людей, которые не контактировали с инфицированными лицами. Из-а этого власть заподозрила, что COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.

Об этом сообщает CNN.

Во вторник, 11 февраля, власти Гонконга частично эвакуировали жильцов из многоквартирного дома, чтобы проверить систему водоснабжения и канализации. Сейчас информация о новом способе передачи не является подтвержденной.

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Двое жителей, которые живут на разных этажах, были заражены вирусом COVID-19. Одна из них, 62-летняя женщина, никогда не была в Ухане и не общалась с другими зараженными людьми. Вторым больным является человек, через квартиру которого проходил один и тот же канализационный стояк, что и у женщины дома.

В густонаселенном Гонконге это может привести к тому, что сотни людей могут заразиться на территории собственного дома.

Добавим, что на днях китайские и американские исследователи подтвердили, что коронавирус распространяется через фекалии. Следовательно, передача COVID-1 может быть возможной через канализацию. Из-за этого медицинские организации, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рекомендуют тщательно соблюдать правила личной гигиены.

По состоянию на 12 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 115 человек. Общее количество инфицированных – 45 188 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровел 4 850 человек.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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