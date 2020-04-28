Коронавирус может стать причиной миллионов незапланированных беременностей, – ООН

В мире ухудшилась ситуация с правами женщин, в частности в странах с низкими и средними доходами. Поэтому, пандемия коронавируса может привести к 7 миллионам незапланированных беременностей и к увеличению случаев гендерного насилия.

Об этом сообщает фонд ООН по народонаселению (UNFPA).

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В фонде прогнозируют, что длительные карантинные ограничения могут привести к перебоям в поставках современных средств контрацепции. Тогда у 13 миллионов женщины не будет доступа к контрацептивам.

Существует вероятность, что 47 миллионов женщин в странах с низким и средним уровнем доходов населения не смогут пользоваться современными противозачаточными средствами, что приведет к еще 7 миллионам незапланированных беременностей,

– говорится в сообщении.

Полгода ограничений также приведут к 31 миллиону случаев гендерного насилия. А год карантина приведет к 15 миллионам нежелательных беременностей.



Во время пандемии социальная защита прав женщин снизилась / Фото unfpa.org

Кроме того, из-за пандемии может быть задержка в социальных программах для защиты прав женщин.

По расчетам экспертов ООН, это приведет к 2 миллионам случаев женского обрезания и 13 миллионам браков с несовершеннолетними девушками.

Также в ООН сообщили, что в мире увеличилось количество случаев насилия против женщин. Об этом свидетельствует рост количества обращений на горячие линии кризисных центров и правоохранительных органов.

По прогнозам экспертов, пандемия приведет к росту неравенства и бедности женщин в мире.

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