Коронавирус может влиять на организм, как ВИЧ
Новое исследование показало, что коронавирусная инфекция COVID-19 может влиять на организм человека, как ВИЧ, аналогичным образом поражать клетки приобретенного иммунитета (Т-клетки).
Данные об этом опубликовали в журнале Cellular & Molecular Immunology.
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Ученые из китайского Фуданьского университета и Нью-Йоркского центра крови установили, что COVID-19 так же, как и ВИЧ, поражает Т-лимфоциты иммунной системы человека.
Для чего нужны Т-лимфоциты?
Они обеспечивают защиту от чужеродных молекул, клеток, токсинов, бактерий, вирусов, грибков. Теряя их, организм теряет способность бороться с инфекцией.
Как коронавирус влияет на Т-лимфоциты?
По словам исследователей, во время столкновения с Т-лимфоцитами коронавирус прикрепляется шипами к клеточной мембране лимфоцита, а затем проникает внутрь клетки и "деактивирует" ее.
Другие типы коронавируса, SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), не имели такой возможности.
Эта особенность коронавируса нового типа делает его похожим на ВИЧ по действию на организм человека. Она объясняет уязвимость человечества перед ним и высокую смертность, считают авторы работы.
Также видно сильное сходство в том, как вирус иммунодефицита человека и COVID-19 влияют на людей, имеющих болезни легких, сердца, гипертонию и диабет.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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