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Коронавирус мутировал и ослаб: новые исследования

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Биологи из Сингапурского национального университета заявили, что в геноме коронавируса COVID-19 обнаружили первое крупное изменение.

Про це йдеться в статті наукової бібліотеки bioRxiv.

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Наголошується, що з геному зник фрагмент довжиною в 382 "букви"-нуклеотиду. Це говорить про те, що геном цього вірусу менш стабільний, ніж вважалося раніше.

"До недавна учені вважали геном Covid-2019 стабільнішим, ніж у збудників близькосхідної лихоманки MERS і атипової пневмонії SARS. Ми відкрили першу велику зміну – майже повне видалення ділянки по сусідству з геном ORF8. Ми припускаємо, що завдяки цьому з'явилася менш активна форма Covid-2019", – зазначили вчені.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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