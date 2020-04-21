Коронавирус на Буковине: больных уже почти 1000, в больницах осталось 109 свободных коек

В Черновицкой области коронавирус состоянию на 20 апреля обнаружили еще в 82 человек. Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая – 988. Для госпитализации больных COVID-19 регион готовится привлекать больницы второй волны.

Об этом рассказал в фейсбуке вечером 20 апреля председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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Новых инфицированных обнаружили – 82.

Всего в области больных – 988.

Умерли – 4 человека.

Среди умерших – парень 2000 года рождения. Он обратился к врачам 17 апреля, обнаружили у парня двустороннюю пневмонию, но результаты анализа на коронавирус еще не готовы. К сожалению и несмотря на усилия врачей, просто на Пасху, 19 апреля, юноша умер.

Также Осачук сообщил, что в области в больницах первой волны осталось только сто коек для больных коронавирусом.

10 медицинских учреждений Буковины определены как госпитальные базы для больных коронавирусом. По состоянию на 20 апреля у них еще есть 109 свободных коек. Когда они заполнятся, принимать больных начнут резервные больницы, в частности Вижницкая и Герцаивска ЦРБ,

– подытожил председатель Черновицкой ОГА.



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