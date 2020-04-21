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Коронавирус на Буковине: больных уже почти 1000, в больницах осталось 109 свободных коек

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Вероятно от коронавируса на Буковине умер 20-летний парень / Ілюстративне фото (pixabay)

В Черновицкой области коронавирус состоянию на 20 апреля обнаружили еще в 82 человек. Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая – 988. Для госпитализации больных COVID-19 регион готовится привлекать больницы второй волны.

Об этом рассказал в фейсбуке вечером 20 апреля председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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  • Новых инфицированных обнаружили – 82.
  • Всего в области больных – 988.
  • Умерли – 4 человека.

Среди умерших – парень 2000 года рождения. Он обратился к врачам 17 апреля, обнаружили у парня двустороннюю пневмонию, но результаты анализа на коронавирус еще не готовы. К сожалению и несмотря на усилия врачей, просто на Пасху, 19 апреля, юноша умер. 

Также Осачук сообщил, что в области в больницах первой волны осталось только сто коек для больных коронавирусом.

10 медицинских учреждений Буковины определены как госпитальные базы для больных коронавирусом. По состоянию на 20 апреля у них еще есть 109 свободных коек. Когда они заполнятся, принимать больных начнут резервные больницы, в частности Вижницкая и Герцаивска ЦРБ,
– подытожил председатель Черновицкой ОГА.


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Черновицкая область – первый в Украине регион, где зафиксировали вспышку COVID-19, и до сих пор удерживает печальное первенство по количеству больных. На Буковине состоянию на 20 апреля 988 инфицированных, всего в Украине – 5710.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Больница Жертвы Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Черновцов Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Медицина
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