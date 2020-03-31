Коронавирус: на Буковине двое пациентов в тяжелом состоянии

На Буковине в больнице находятся два человека в тяжелом состоянии, у одного из них подтвержден коронавирус, у другого пока подозрение.

В реанимационных отделениях медицинских учреждений Буковины также находится 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. Об этом написала пресс-служба Черновицкой ОГА.

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"Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному – в Глыбоцкой ЦРБ, трем – в областной клинической больнице. У всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19. Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1. У одного из них диагностирован коронавирус, у другого – подозрение на COVID-19", – говорится в сообщении.

Кроме того, в тяжелом состоянии еще двое пациентов. Один из них находится в Хотынской ЦРБ с подтвержденным COVID-19, второй – в Сторожинецкой ЦРБ с подозрением.

"Подавляющее большинство этих пациентов – пожилого возраста. Как правило, болезнь протекает тяжело у людей, которые имеют сопутствующие патологии, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или избыточный вес", – напомнили в Черновицкой ОГА.

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