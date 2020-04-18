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Коронавирус на Буковине: среди инфицированных – 10 священников

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На Буковине на коронавирус заболели около десятка священников / Иллюстративное фото / Getty images

В Черновицкой области 17 апреля зафиксировали 82 новых случая коронавирусной инфекции. Так, по состоянию на утро 18 апреля регион лидирует в антирейтинге по количеству больных COVID-19 в Украине: на Буковине 840 человек с таким диагнозом. Среди новых инфицированных есть священники.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время видеообращения на своей фейсбук-странице.

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По его словам, почти половина новых случаев COVID-19, в частности, это жители Черновцов.

За минувшие сутки умерли 4 человека. Среди них есть не только пожилые люди. Не смог преодолеть эту инфекцию 37-летний мужчина, который был музыкантом и пел в хоре,
– весит Осачук.

Кроме того, коронавирус подхватили 10 священников. Правда, одного из них проверяют на заражение, у него пока еще только подозрение. Еще 13 священнослужителей, которые ранее контактировали с инфицированными, находятся в самоизоляции.

Видеообращение Сергея Осачука:

Какова ситуация с коронавирусом на Буковине?Этот регион стал первым местом вспышки COVID-19 в Украине. Он до сих пор удерживает печальное первенство по количеству больных инфекцией. По состоянию на утро 18 апреле зафиксировано 840 случаев коронавируса на Буковине, умерли – 8 человек, выздоровели – 25.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Здоровье Религия Новости Черновцов Новости политики
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