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Коронавирус на Ивано-Франковщине: 12 человек выздоровели

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На Прикарпатье выздоровело более 10 человек / Getty Images

Ивано-Франковская область лидирует по количеству летальных случаев от коронавируса. Вместе с тем по состоянию на 10 апреля на Прикарпатье уже выздоровели 12 человек.

Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный во время брифинга отметил, что тесты ПЦР уже дважды подтвердили про излечение 12 жителей.

В то же время В Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 36 медиков: что известно

Заметим, что для подтверждения излечения от коронавируса необходимы именно два "негативных" теста ПЦР.

Кроме того, еще 9 прикарпатцев ждут второй результат.

В облгосадминистрации не уточнили, из каких районов и больниц выздоровели.

Что известно о коронавирусе на Ивано-Франковщине

  • По состоянию на 10 апреля в области зафиксировали 254 случая коронавирусной болезни.
  • Наибольшее количество летальных именно на Прикарпатье – 17.
  • Кабинет Министров Украины рассматривает вероятность введения комендантского часа в области.
  • В области на 11 – 12 апреля введены дополнительные карантинные ограничения. Так, жителей региона просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6 утра понедельника.
  • В Ивано-Франковске с 6 апреля установили круглосуточные посты на дорогах. На них проводят обязательный температурный скрининг для предотвращения распространения коронавируса.
  • Команда Министерства здравоохранения 10 апреля отправилась в Ивано-Франковскую область, чтобы выяснить проблемы.

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Ограничения в Украине из-за коронавируса / инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Ивано-Франковска
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