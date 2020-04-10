Коронавирус на Ивано-Франковщине: 12 человек выздоровели
Ивано-Франковская область лидирует по количеству летальных случаев от коронавируса. Вместе с тем по состоянию на 10 апреля на Прикарпатье уже выздоровели 12 человек.
Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный во время брифинга отметил, что тесты ПЦР уже дважды подтвердили про излечение 12 жителей.
В то же время В Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 36 медиков: что известно
Заметим, что для подтверждения излечения от коронавируса необходимы именно два "негативных" теста ПЦР.
Кроме того, еще 9 прикарпатцев ждут второй результат.
В облгосадминистрации не уточнили, из каких районов и больниц выздоровели.
Что известно о коронавирусе на Ивано-Франковщине
- По состоянию на 10 апреля в области зафиксировали 254 случая коронавирусной болезни.
- Наибольшее количество летальных именно на Прикарпатье – 17.
- Кабинет Министров Украины рассматривает вероятность введения комендантского часа в области.
- В области на 11 – 12 апреля введены дополнительные карантинные ограничения. Так, жителей региона просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6 утра понедельника.
- В Ивано-Франковске с 6 апреля установили круглосуточные посты на дорогах. На них проводят обязательный температурный скрининг для предотвращения распространения коронавируса.
- Команда Министерства здравоохранения 10 апреля отправилась в Ивано-Франковскую область, чтобы выяснить проблемы.
Ограничения в Украине из-за коронавируса / инфографика 24 канала
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