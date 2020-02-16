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Коронавирус на лайнере Diamond Princess: Канада эвакуирует своих граждан

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Коронавирус на лайнере Diamond Princess / www.rivieramm.com

Правительство Канады подготовило самолет для эвакуации своих граждан из круизного лайнера Diamond Princess, на котором зафиксировали 355 случаев заражения коронавирусом. Он еще с 5 февраля стоит на карантине у порта Иокогама в Японии.

Канада эвакуирует только тех граждан, у которых нет коронавируса. А после эвакуации пассажиров отправят на 14-дневный карантин, сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

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Точная дата эвакуации пока неизвестна, однако в ведомстве отметили, что самолет уже готов. Также в МИД Канады отметили, что перед эвакуацией пассажиры пройдут обследование на наличие симптомов COVID-19. Те пассажиры, которые будут иметь симптомы коронавируса, будут лечиться в Японии, у берегов которой и стоит лайнер.

 
Коронавирус COVID-19 – симптомы
  • высокая температура, которая стабильно держится;
  • ухудшение общего состояния;
  • потеря аппетита;
  • частое дыхание, возникает одышка;
  • слабость, вялость, снижение активности;
  • кашель различной интенсивности.

Что известно о лайнере Diamond Princess

  • 4 февраля на лайнере Diamond Princess зафиксировали первые случаи заражения опасным коронавирусом. Вероятно, болезнь распространилась от 80-летнего, который был на лайнере с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге.
  • На борту лайнера находились 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев. Двух украинцев, которые также подхватили коронавирус, госпитализировали в больницу Японии.
  • По состоянию на 16 февраля, 355 инфицированных обнаружили на круизном лайнере Diamond Princes.
  • 14 февраля первым пассажирам круизного лайнера с коронавирусом позволили покинуть судно. Это пожилые люди, пассажиры со слабым здоровьем и те, кто находился в каютах без окон.


Коронавирус на лайнере Diamond Princess / Getty Images

Что известно о коронавирусе: главное

  • Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.
  • По состоянию на 16 февраля от китайского коронавируса умерли 1669 человек. Общее количество инфицированных – до 69 тысяч 256 человек по всему миру. По статистике, 9% больных умирают.
  • В Китай временно прекратили групповые туры. Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.


Факты о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Алена Захарова
Теги: Канада Коронавирус 2020 Япония Здоровье Лечение
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