Коронавирус на лайнере Diamond Princess: Канада эвакуирует своих граждан

Правительство Канады подготовило самолет для эвакуации своих граждан из круизного лайнера Diamond Princess, на котором зафиксировали 355 случаев заражения коронавирусом. Он еще с 5 февраля стоит на карантине у порта Иокогама в Японии.

Канада эвакуирует только тех граждан, у которых нет коронавируса. А после эвакуации пассажиров отправят на 14-дневный карантин, сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

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Точная дата эвакуации пока неизвестна, однако в ведомстве отметили, что самолет уже готов. Также в МИД Канады отметили, что перед эвакуацией пассажиры пройдут обследование на наличие симптомов COVID-19. Те пассажиры, которые будут иметь симптомы коронавируса, будут лечиться в Японии, у берегов которой и стоит лайнер.

Коронавирус COVID-19 – симптомы высокая температура, которая стабильно держится;

ухудшение общего состояния;

потеря аппетита;

частое дыхание, возникает одышка;

слабость, вялость, снижение активности;

кашель различной интенсивности.

Что известно о лайнере Diamond Princess

4 февраля на лайнере Diamond Princess зафиксировали первые случаи заражения опасным коронавирусом. Вероятно, болезнь распространилась от 80-летнего, который был на лайнере с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге.

На борту лайнера находились 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев. Двух украинцев, которые также подхватили коронавирус, госпитализировали в больницу Японии.

По состоянию на 16 февраля, 355 инфицированных обнаружили на круизном лайнере Diamond Princes.

14 февраля первым пассажирам круизного лайнера с коронавирусом позволили покинуть судно. Это пожилые люди, пассажиры со слабым здоровьем и те, кто находился в каютах без окон.



Коронавирус на лайнере Diamond Princess / Getty Images

Что известно о коронавирусе: главное

Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.

По состоянию на 16 февраля от китайского коронавируса умерли 1669 человек. Общее количество инфицированных – до 69 тысяч 256 человек по всему миру. По статистике, 9% больных умирают.

В Китай временно прекратили групповые туры. Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.



Факты о коронавирусе / Инфографика 24 канала