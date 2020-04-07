Коронавирус на оккупированных территориях: известно о первой смерти

На территории оккупированных территорий умер первый пациент с COVID-19. Летальный случай произошел в больнице оккупированного города Амвросиевка, что в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Оккупационная администрация в ОРДО (Донецкая область) подтвердила 6 случаев заболевания коронавирусом, однако скрывает факты смерти пациентов от COVID-19.

4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята,

– говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что на территории оккупированной Луганской области в поселке Кадиевка ежедневно проводится осмотр боевиков "армейского корпуса" врачами из России, в то время как гражданское население лишено необходимой медицинской помощи.

Кроме того, в Минреинтеграции заявили, что также умалчивается реальное количество заболеваний и в аннексированом Крыму.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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