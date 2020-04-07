24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Коронавирус на оккупированных территориях: известно о первой смерти

- Читати новину українською
Коронавірус на окупованих територіях / УНІАН

На территории оккупированных территорий умер первый пациент с COVID-19. Летальный случай произошел в больнице оккупированного города Амвросиевка, что в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также: Коронавирус в оккупированном Крыму: количество заболевших возросло до 27 человек

Оккупационная администрация в ОРДО (Донецкая область) подтвердила 6 случаев заболевания коронавирусом, однако скрывает факты смерти пациентов от COVID-19.

4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята,
– говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что на территории оккупированной Луганской области в поселке Кадиевка ежедневно проводится осмотр боевиков "армейского корпуса" врачами из России, в то время как гражданское население лишено необходимой медицинской помощи.

Кроме того, в Минреинтеграции заявили, что также умалчивается реальное количество заболеваний и в аннексированом Крыму.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Оккупированные территории Здоровье Лечение
Комментарии

Читайте также

сегодня , 20:45 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 202299
сегодня , 10:45 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
Лікування 167748
сегодня , 16:43 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 401480
сегодня , 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Здорове життя 46091
сегодня , 16:45 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Традиції 115862
сегодня , 15:49 Как Украина будет выходить из карантина: ориентировочный план и даты
Новини України 52192
сегодня , 20:42 Коронавирус в Тернопольской области: опять возросло количество больных
Лікування 42003
сегодня , 14:06 Коронавирус в Испании: после 4-дневного спада количество смертей снова выросло
Здорове життя 75864
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
сегодня 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук