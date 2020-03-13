Коронавирус на оккупированный Донбасс завезли из России, – СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что коронавирус в оккупированную Россией Горловку завезла женщина, которая возвращалась из Китая через Москву. Информацию о случаях зареження коронавирусом на оккупированном Донбассе подтвердила Служба внешней разведки.

СНБО располагает четкой информацией о том, откуда коронавирус взялся на оккупированных территориях, рассказал Алексей Данилов по результатам срочного заседания Совета нацбезопасности.

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Женщина, которая была больна, возвращалась из Китая на оккупированные территории через Москву. С российской столицы она ехала автобусом. Именно таким образом болезнь и попала туда,

– рассказал секретарь СНБО.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время действия карантина Украина запретит въезд жителям оккупированных территорий. Будут закрывать не все пункты пропуска, но их не смогут пересечь иностранцы или люди с регистрацией на временно оккупированной территории.

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Что известно о коронавирусе на оккупированном Донбассе?

Больных коронавирусом обнаружили в оккупированной Россией Горловке. Там таких сразу 12 человек. Арсен Аваков заявил, что эпидемия распространяется уже и на оккупированной территории.



Карта оккупированного Донбасса и зоны проведения ООС / инфографика 24 канала