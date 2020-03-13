24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Коронавирус на оккупированный Донбасс завезли из России, – СНБО

- Читати новину українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что коронавирус в оккупированную Россией Горловку завезла женщина, которая возвращалась из Китая через Москву. Информацию о случаях зареження коронавирусом на оккупированном Донбассе подтвердила Служба внешней разведки.

СНБО располагает четкой информацией о том, откуда коронавирус взялся на оккупированных территориях, рассказал Алексей Данилов по результатам срочного заседания Совета нацбезопасности.

Важно В Украине умер первый человек от коронавируса – женщина с Радомышля: детали

Женщина, которая была больна, возвращалась из Китая на оккупированные территории через Москву. С российской столицы она ехала автобусом. Именно таким образом болезнь и попала туда,
– рассказал секретарь СНБО.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время действия карантина Украина запретит въезд жителям оккупированных территорий. Будут закрывать не все пункты пропуска, но их не смогут пересечь иностранцы или люди с регистрацией на временно оккупированной территории.

Как уберечься от коронавируса: смотрите видео

Что известно о коронавирусе на оккупированном Донбассе?
Больных коронавирусом обнаружили в оккупированной Россией Горловке. Там таких сразу 12 человек. Арсен Аваков заявил, что эпидемия распространяется уже и на оккупированной территории.

окупований Донбас, карта окупованих територій
Карта оккупированного Донбасса и зоны проведения ООС / инфографика 24 канала

По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится
сегодня
Автор: Василий Денисюк
Теги: Министерство внутренних дел Арсен Аваков Алексей Данилов СНБО Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Оккупированные территории Новости России Москва Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 17:10 Как сохранять здоровый сон: советы специалиста
Юлія Девда
сегодня 12:30 Как читать новости про коронавирус и не потерять здравый смысл: практические советы психолога
Євгенія Мазур
12 марта 10:45 Самые опасные пандемии, которые пережило человечество: как с ними боролись и последствия
Анастасія Лукашевська
11 марта 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська
11 марта 18:55 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук