Коронавирус на Закарпатье: в области уже 23 случая заражения
ПЦР-тестами на Закарпатье зафиксировали уже 23 случая заражения COVID-19. 19 больных контактировали с больной коронавирусом женщиной.
Об этом в фейсбуке сообщил исполнитель обязанностей городского головы Алексей Гетманенко.
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До этого 23 марта коронавирус обнаружили у 68-летней женщины из микрорайона Подгоряны. Она не была за границей, но в Италии был ее муж.
Гетманенко добавил, что инфекцию обнаружили у 19 женщин, которые имели подозрение на коронавирус – они контактировали с первым больным.
Также известно, что 1 пациент – житель Ужгорода, а еще 2 – жители Тячевского района.
Следовательно, в Ужгороде официально зафиксировали 23 случая заражения коронавирусом. 21 человек находится дома и лечится под наблюдением врачей. Лишь двое пациентов находятся в Областной инфекционной больнице.
Сколько времени хранится коронавирус на поверхностях / Инфографика 24 Канала
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