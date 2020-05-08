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Коронавирус нашли в мужской сперме

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Коронавирус в сперме мужчин
Коронавирус в сперме мужчин / unsplash.com

Коронавирус, вызывающий COVID-19, обнаружили в сперме, сообщают китайские ученые в небольшом исследовании, где не рассматривается вопрос о том, возможна ли передача половым путем.

Отчет муниципальной больницы Шанцев в Китае был опубликовали в JAMA Network Open.

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Врачи обнаружили вирус в сперме в шести из 38 мужчин, госпитализированных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Четверо все еще были в тяжелом состоянии, а двое выздоравливали.

Долгосрочных наблюдений не было, поэтому неизвестно, как долго коронавирус может оставаться в сперме и могут ли мужчины передавать его своим партнерам через секс.

Вчені мають сумніви, що через сперму можна заразити іншу людину
Ученые сомневаются, что через сперму можно заразить другого человека / unsplash.com

Эти результаты противоречат другому исследованию 34 китайских мужчин с COVID-19, в котором американские и китайские ученые не обнаружили коронавирус в сперме в течение трех месяцев после постановки диагноза.

Доктор Джон Хоталинг из Университета штата Юта, соавтор исследования, сказал, что в новом исследовании приняли участие мужчины, которые имели тяжелую форму заболевания, большинство из которых страдали хроническими заболеваниями в активной форме.

Американское общество репродуктивной медицины заявило, что новое исследование не должно вызывать тревогу. Однако, чтобы быть в безопасности, "возможно, было бы разумно избегать сексуальных контактов с мужчинами до тех пор, пока они не будут без симптомов в течение 14 дней".

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Секс Мужское здоровье Новости Здоровье
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