Коронавирус нашли в мужской сперме
Коронавирус, вызывающий COVID-19, обнаружили в сперме, сообщают китайские ученые в небольшом исследовании, где не рассматривается вопрос о том, возможна ли передача половым путем.
Отчет муниципальной больницы Шанцев в Китае был опубликовали в JAMA Network Open.
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Врачи обнаружили вирус в сперме в шести из 38 мужчин, госпитализированных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Четверо все еще были в тяжелом состоянии, а двое выздоравливали.
Долгосрочных наблюдений не было, поэтому неизвестно, как долго коронавирус может оставаться в сперме и могут ли мужчины передавать его своим партнерам через секс.
Ученые сомневаются, что через сперму можно заразить другого человека / unsplash.com
Эти результаты противоречат другому исследованию 34 китайских мужчин с COVID-19, в котором американские и китайские ученые не обнаружили коронавирус в сперме в течение трех месяцев после постановки диагноза.
Доктор Джон Хоталинг из Университета штата Юта, соавтор исследования, сказал, что в новом исследовании приняли участие мужчины, которые имели тяжелую форму заболевания, большинство из которых страдали хроническими заболеваниями в активной форме.
Американское общество репродуктивной медицины заявило, что новое исследование не должно вызывать тревогу. Однако, чтобы быть в безопасности, "возможно, было бы разумно избегать сексуальных контактов с мужчинами до тех пор, пока они не будут без симптомов в течение 14 дней".
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