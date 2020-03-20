Коронавирус не обойдет Украину и бороться с ним будет сложно, – Емец

Глава Минздрава Илья Емец заявил, что недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, поэтому будет значительно труднее принять мощный удар Covid-19.

Так, коронавирусная болезнь ширится по украине и ежедневно медики получают все больше результатов лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями. Об этом написала пресс-служба Минздрава.

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Несмотря на то, что статистика заболеваемости в Украине меньше, чем во многих европейских странах, надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, ошибочно. По словам Емца, самое трудное впереди, ведь вирус будет распространяться.

Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при худшем сценарии,

– подчеркнул глава Минздрава.

Емец добавил, что все действия могут быть напрасными, если каждый из украинцев не продемонстрирует сознание и ответственность во времена пандемии коронавируса.

Министр здравоохранения отметил, что равнодушие к карантину и пренебрежение правилами может стоить жизни. Емец призвал всех с симптомами не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к врачам.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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