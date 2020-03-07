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Коронавирус не передается через причастие в церкви, – митрополит ПЦУ

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В ПЦУ уверяют, что невозможно заразиться коронавирусом во время обряда причастия, когда верующие пьют вино из одной ложки. Церковь призывает украинцев придерживаться рекомендаций врачей по гигиене и укреплению иммунитета.

Митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причастия.

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Те, кто такое внедряет, являются падшими и духовно обманутыми христианами,
– добавил Рудюк.

По словам митрополита, придумывание других методов причастия – это "пренебрежение, богохульство и отсутствие веры".

Дмитрий Рудюк отметил, что церковь не отвергает другие врачебные советы относительно чистоты, гигиены и предостережений по распространению коронавируса, а просит всячески их соблюдать.

Заметим, что по состоянию на 7 марта от коронавирусного заболевания Covid-2019 в мире уже выздоровели более 57 389 человек. В то же время умер 3 491 инфицированный. В целом в мире количество инфицированных возросло до 102 188.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: ВОЗ Медицина Религия Православная церковь Украины Здоровье Новости Украины Коронавирус Covid-19 Лечение
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