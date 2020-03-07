Коронавирус не передается через причастие в церкви, – митрополит ПЦУ

В ПЦУ уверяют, что невозможно заразиться коронавирусом во время обряда причастия, когда верующие пьют вино из одной ложки. Церковь призывает украинцев придерживаться рекомендаций врачей по гигиене и укреплению иммунитета.

Митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причастия.

Интересно Как путешествовать во время вспышки коронавируса: полезные советы

Те, кто такое внедряет, являются падшими и духовно обманутыми христианами,

– добавил Рудюк.

По словам митрополита, придумывание других методов причастия – это "пренебрежение, богохульство и отсутствие веры".

Дмитрий Рудюк отметил, что церковь не отвергает другие врачебные советы относительно чистоты, гигиены и предостережений по распространению коронавируса, а просит всячески их соблюдать.

Заметим, что по состоянию на 7 марта от коронавирусного заболевания Covid-2019 в мире уже выздоровели более 57 389 человек. В то же время умер 3 491 инфицированный. В целом в мире количество инфицированных возросло до 102 188.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.