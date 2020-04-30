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Коронавирус не создали искусственно, – разведка США

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Коронавирус не создали искусственно: разведка США
Разведка США заявила, что коронавирус не выведен искусственно / ukrinform.ua

Спецслужбы США пришли к выводу, что COVID-19 не создали искусственно или генетически модифицировано. Однако разведка продолжает искать источник пандемии.

Национальная разведка США сделала заявление о том, что новый коронавирус не является искусственным или генетически модифицированным, пишет AP.

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Однако разведка продолжит тщательно проверять информацию, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или несчастного случая в лаборатории в Ухане,
– говорится в заявлении.

К слову, ранее администрация президента США Дональда Трампа поручила спецслужбам выяснить, могли ли Китай или ВОЗ скрывать факты о коронавирусе.

Что известно об обвинении Соединенными Штатами Китая и ВОЗ

  • Ранее Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ. В Вашингтоне будут изучать, как организация реагировала на ситуацию с пандемией COVID-19. В то же время гендиректор ВОЗ надеется на возобновление сотрудничества.
  • США считают, что власти Китая намеренно занижают количество инфицированных коронавирусом и летальных случаев из-за болезни и попытались скрыть вспышку.

Обратите внимание! По состоянию на 30 апреля в мире зафиксировали более 3,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Больше всего болезнь поразила США: болезнь обнаружили в более 1 миллиона человек.

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости политики Лечение Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости США
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