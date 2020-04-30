Коронавирус не создали искусственно, – разведка США

Спецслужбы США пришли к выводу, что COVID-19 не создали искусственно или генетически модифицировано. Однако разведка продолжает искать источник пандемии.

Национальная разведка США сделала заявление о том, что новый коронавирус не является искусственным или генетически модифицированным, пишет AP.

Обратите внимание США прекращают финансировать ВОЗ: чем это грозит и можно ли было избежать пандемии

Однако разведка продолжит тщательно проверять информацию, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или несчастного случая в лаборатории в Ухане,

– говорится в заявлении.

К слову, ранее администрация президента США Дональда Трампа поручила спецслужбам выяснить, могли ли Китай или ВОЗ скрывать факты о коронавирусе.

Что известно об обвинении Соединенными Штатами Китая и ВОЗ

Ранее Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ . В Вашингтоне будут изучать, как организация реагировала на ситуацию с пандемией COVID-19. В то же время гендиректор ВОЗ надеется на возобновление сотрудничества.

. В Вашингтоне будут изучать, как организация реагировала на ситуацию с пандемией COVID-19. В то же время гендиректор ВОЗ надеется на возобновление сотрудничества. США считают, что власти Китая намеренно занижают количество инфицированных коронавирусом и летальных случаев из-за болезни и попытались скрыть вспышку.

Обратите внимание! По состоянию на 30 апреля в мире зафиксировали более 3,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Больше всего болезнь поразила США: болезнь обнаружили в более 1 миллиона человек.