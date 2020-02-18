Коронавирус не так опасен, как считалось ранее

Всемирная организация здравоохранения считает, что новый коронавирус Covid-19 менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус “Китай опубликовал документ с подробными данными о более чем 44 тысячах подтвержденных случаев COVID-19. Эти данные дают нам лучшее представление о возрастном диапазоне больных лиц, тяжести заболевания и уровне смертности”.

Эти данные свидетельствуют, что Covid-19 менее смертелен, чем другие коронавирусы, которые вызвали предыдущие эпидемии. Показатель летальности составляет около 2%, тогда как во время вспышки коронавируса SARS умерли приблизительно 9% больных. А смертность от коронавируса MERS вообще превышала 30%.

Насколько опасен Covid-19

В 80% случаев заболевания Covid-19 приводит лишь к слабым симптомам, которые не представляют опасности.

В 14% случаев развиваются серьезные проблемы, включая пневмонию и проблемы с дыханием.

В 5% случаев болезнь приводит к критическим состояниям – дыхательной недостаточности, септическому шоку.

В 2% случаев больные умирают. Чем старше человек, тем опаснее для него этот вирус, тогда как дети заражаются довольно редко. Также оказалось, что мужчины чаще умирают (2,8%), чем женщины (1,7%).



Смертность от коронавируса в зависимости от возраста в процентах / инфографика BBC

Глава ВОЗ также добавил, что обнародованные данные свидетельствуют о замедлении эпидемии в Китае, но он посоветовал относиться к этой информации очень осторожно, по его словам ситуация может меняться.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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