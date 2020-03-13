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Коронавирус незаметно в маршрутке: Ляшко рекомендует пользоваться транспортом меньше

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В общественном транспорте высоки риски заражения коронавирусом / УНИАН

Карантин предусматривает усиленные меры безопасности здоровья. Транспорт пока дезинфицируют дважды в день, но этого недостаточно. Именно в общественном транспорте скопление людей высокое. Поэтому, лучше не пользоваться им, чтобы уменьшить риски заражения.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Минздрав направил рекомендации работодателям о переводе работников на дистанционную работу на время введения в стране карантина.

Закрытие на карантин детских садов и школ существенно снизит количество пассажиров общественного транспорта, а также будет способствовать снижению риска распространения инфекции. Дети не будут ездить в школу, а работники смогут выполнять свою работу дистанционно.

Чиновник добавил, что определить в маршрутке зараженного коронавирусом человека невозможно, поэтому пользование общественным транспортом резко повышает вероятность инфицирования.


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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Медицина
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