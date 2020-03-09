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Коронавирус обнаружен во всех странах Евросоюза

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Два первых случая заболевания коронавирусом были выявлены на Кипре в понедельник, 9 марта. До этого государство было последним членом Европейского Союза, которого не коснулась эпидемия.

О подтвержденных случаях заболевания коронавирусом на островном государстве сообщает Cyprus News Agency.

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Заболевания подтвердилось у двух киприотов:

  • мужчина в возрасте 25 лет
  • работника больницы в Никосии в возрасте 64 года.

Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну рассказал, что 25-летний парень еще 26 февраля вернулся из Италии. В аэропорту его осматривала медсестра, и с тех пор он находился дома в самоизоляции.

Кипр на карте

Коронавирус в Европе: коротко

Случаи заболевания коронавирусом теперь подтвердились у всех 27 членов Европейского Союза. Больше всего эпидемия затронула Италию – там от коронавируса умерли 366 человек. Общее количество зараженных составляет более 7 тысяч человек.

Эпидемия также бурлит во Франции, где умерли 19 человек, а заразились более тысячи, и в Испании – 13 человек умерли, почти 700 заразившихся. В целом по состоянию на 9 марта в мире от коронавируса умерли более 3 тысяч 800 человек, общее количество инфицированных – более 110 тысяч человек.

Смертность от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Евросоюз Кипр Коронавирус Covid-19 Медицина Здоровье
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