Коронавирус обнаружен во всех странах Евросоюза
Два первых случая заболевания коронавирусом были выявлены на Кипре в понедельник, 9 марта. До этого государство было последним членом Европейского Союза, которого не коснулась эпидемия.
О подтвержденных случаях заболевания коронавирусом на островном государстве сообщает Cyprus News Agency.
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Заболевания подтвердилось у двух киприотов:
- мужчина в возрасте 25 лет
- работника больницы в Никосии в возрасте 64 года.
Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну рассказал, что 25-летний парень еще 26 февраля вернулся из Италии. В аэропорту его осматривала медсестра, и с тех пор он находился дома в самоизоляции.
Кипр на карте
Коронавирус в Европе: коротко
Случаи заболевания коронавирусом теперь подтвердились у всех 27 членов Европейского Союза. Больше всего эпидемия затронула Италию – там от коронавируса умерли 366 человек. Общее количество зараженных составляет более 7 тысяч человек.
Эпидемия также бурлит во Франции, где умерли 19 человек, а заразились более тысячи, и в Испании – 13 человек умерли, почти 700 заразившихся. В целом по состоянию на 9 марта в мире от коронавируса умерли более 3 тысяч 800 человек, общее количество инфицированных – более 110 тысяч человек.