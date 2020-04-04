Коронавирус обнаружили после смерти: в Париже внезапно умер 37-летний украинец
Во Франции из-за осложнений от COVID-19 умер 37-летний гражданин Украины родом с Тернопольщины. Коронавирус обнаружили у него уже после смерти. Родственники украинца рассказали, что мужчина в один день пожаловался на боль в груди, а ночью умер.
О факте смерти украинца во Франции пишет Укринформ со ссылкой на информацию от руководителя консульско-правового отдела посольства Украины во Франции Николая Собко. Тест на COVID-19 украинцу сделали уже после его смерти, результат был положительный.
Напомним 2 апреля Франция вышла на 4 место по количеству смертей из-за COVID-19 в мире
Местные тернопольские издание пишут, что умершего звали Владимир Гринчишин. Он поехал на заработки в феврале 2020 из Тернопольской области в Париж, но работал недолго – из-за карантина сидел во Франции без работы.
Умер тернополянин, которому 19 марта исполнилось 37 лет, внезапно – вроде бы не болел, хотя жаловался на боль в груди. Дома у мужчины остались 11-летняя дочь и беременная жена.
30 марта он начал кашлять. Температуры у него не было. А ночью его не стало. Уже сделали вскрытие, и есть подтверждение, что у него был коронавирус. Говорят, что была пневмония и он задохнулся,
– рассказала родственница умершего.
Сейчас родственники думают, как вернуть тело Владимира или прах после кремации домой. В посольстве и местных ответственных учреждениях не могут сказать, сколько времени уйдет на все процедуры.
Известно лишь, что кремация стоит около 4000 евро, а перевозки праха в Украину – еще 5000 евро. Семья просит помощи у неравнодушных, ведь у нее нет таких денег.
Во Франции по состоянию на вечер 3 апреля 2020 зафиксировано 64 тысяч 338 случаев инфицирования коронавирусом. Новых больных за сутки – более 5000. За все время эпидемии во Франции умерли 6507 человек.
Режим изоляции во Франции, напомним, действует с 17 марта: людям запретили выходить из дома. Можно разве что на работу, в магазины за товарами первой необходимости или в больницу.
В эти страны не стоит ехать, пока в мире – пандемия COVID-19 / Инфографика 24 канала
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