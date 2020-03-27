Коронавирус обнаружили у 10 младенцев в Италии

В итальянском городе Павия подтвердили коронавирус у 10 младенцев. Инфицирование произошло после рождения, а не внутриутробно.

Дети сейчас находятся в педиатрическом отделении клинической больницы Сан-Маттео, сообщает La Provincia pavese.

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Состояние новорожденных – удовлетворительное. Врачи рассказали, что дети не были заражены внутриутробно.

Медики уверяют: инфицирование всегда происходит после рождения через контакт с ближайшими родственниками, прежде всего, с инфицированными матерями.

В то же время еще один новорожденный младенец из Павии из-за коронавируса помещен в отделение интенсивной терапии в Милане. По словам медиков, состояние здоровья остается под контролем.

Что известно про коронавирус в Италии: короткие факты

Общее количество зараженных в Италии – более 80 тысяч человек, умерли 8 215 человек.

В стране наибольшее количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.

Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

В южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности от коронавируса. Сейчас худшая ситуация на севере, но власти опасаются, что "горячая точка" может переместиться.