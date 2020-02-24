Коронавирус обнаружили у 3 человек, которых отпустили с лайнера Diamond Princess после карантина

Заражение коронавирусом Covid-19 подтвердили в трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые вернулись домой в Израиль и Японию после карантина. Перед тем, как отпустили людей с лайнера, их тестировали и вируса не обнаружили. Власти уже признали, что возвращенных людей проверяли не надлежащим образом.

О ситуации с гражданами Израиля рассказали в CNN : в стране подтвердили второй случай заражения вирусом Covid-19.

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Коронавирус в Израиле

Инфицированным оказался бывший пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который вернулся на родину неделю назад. 21 февраля, несколько дней перед этим, вирус был обнаружен у женщины, которая также вернулась домой с лайнера.

Заметим, что всех, кого отпустили домой с Diamond Princess, проверяли на коронавирус и тесты показать отрицательный результат.

Какая в целом ситуация в Израиле с коронавирусом: в карантине находятся 700 человек, более 300 из них контактировали с группой южнокорейских туристов – это 18 человек, у которых тест на коронавирус был положительный.

Коронавирус в Японии

В The Guardian рассказали о похожей ситуации в Японии. Заражение подтвердили у 60-летней женщины, которая была пассажиркой Diamond Princess и вернулась домой.

Женщина также отбыла карантин, а ее тест раньше показывал отрицательный результат.

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като извинился перед страной за то, что люди, которых вернули с лайнера домой, не прошли надлежащей проверки. Сейчас их всех должны проверить повторно.

Коротко о ситуации на Diamond Princess

Первые случаи заражения китайским коронавирусом на лайнере Diamond Princess зафиксировали 4 февраля.

На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все - члены экипажа.

В двух украинцев подтвердили коронавирус , их госпитализировали в больницу в Японии.

14 февраля нескольким первым пассажирам Diamond Princess позволили покинуть судно.

19 февраля примерно 100 человек покинули лайнер, отбыв карантин в 14 дней.

По состоянию на 20 февраля умерли двое пассажиров лайнера.



Мифы правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала