Коронавирус обнаружили у домашних кошек в США
Коронавирусная эпидемия продолжается в США. Отныне под угрозой инфицирования не только люди, но и их домашние любимцы.
В штате Нью-Йорк медики обнаружили заражение коронавирусом у двух домашних кошек, сообщает Associated Press.
Кстати COVID-19 вспыхнул в зоопарке Нью-Йорка: заболели еще 7 диких кошек
В Центре по контролю и профилактике заболеваний считают, что кошки могли заразиться от своих хозяев или соседей.
У первого кота признаки коронавируса появились примерно через неделю после того, как его хозяин непродолжительное время болел респираторным заболеванием.
Заметим, что у хозяина домашнего любимца COVID-19 не обнаружили. Известно, что животное иногда выходит на улицу и могло вступить в контакт с инфицированным человеком в своем районе.
Хозяин второй кошки был болен коронавирусом.
Что говорят ветеринары
У кошек проявляются симптомы респираторного заболевания. Ветеринары рассчитывают, что они пойдут на поправку.
Что известно о коронавирусе у животных
- 16 марта в Гонконге умер померанский шпиц, у которого диагностировали COVID-19. В общем собаке за все время было сделано пять тестов на коронавирус, два из которых были негативными.
- 20 марта в том же городе коронавирусом заболела вторая собака. Ее хозяйка была инфицирована COVID-19. Тест был положительным.
- Домашние животные могут заразиться коронавирусом, однако не могут его передавать. Такой вывод сделали специалисты из Гонконгского отдела сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.
Как домашние животные передают коронавирус / Инфографика 24 канала
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