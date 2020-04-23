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Коронавирус обнаружили у домашних кошек в США

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Коронавирус обнаружили у кошек / shutterstock.com

Коронавирусная эпидемия продолжается в США. Отныне под угрозой инфицирования не только люди, но и их домашние любимцы.

В штате Нью-Йорк медики обнаружили заражение коронавирусом у двух домашних кошек, сообщает Associated Press.

Кстати COVID-19 вспыхнул в зоопарке Нью-Йорка: заболели еще 7 диких кошек

В Центре по контролю и профилактике заболеваний считают, что кошки могли заразиться от своих хозяев или соседей.

У первого кота признаки коронавируса появились примерно через неделю после того, как его хозяин непродолжительное время болел респираторным заболеванием.

Заметим, что у хозяина домашнего любимца COVID-19 не обнаружили. Известно, что животное иногда выходит на улицу и могло вступить в контакт с инфицированным человеком в своем районе.

Хозяин второй кошки был болен коронавирусом.

Что говорят ветеринары

У кошек проявляются симптомы респираторного заболевания. Ветеринары рассчитывают, что они пойдут на поправку.

Что известно о коронавирусе у животных

  • 16 марта в Гонконге умер померанский шпиц, у которого диагностировали COVID-19. В общем собаке за все время было сделано пять тестов на коронавирус, два из которых были негативными.
  • 20 марта в том же городе коронавирусом заболела вторая собака. Ее хозяйка была инфицирована COVID-19. Тест был положительным.
  • Домашние животные могут заразиться коронавирусом, однако не могут его передавать. Такой вывод сделали специалисты из Гонконгского отдела сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.


Как домашние животные передают коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье Мир животных Новости США
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