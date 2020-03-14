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Коронавирус обнаружили у новорожденного ребенка в Британии

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В Лондоне коронавирус обнаружили у новорожденного ребенка. Мать ребенка также болеет коронавирусом, за несколько дней до родов ее доставили в больницу с подозрением на пневмонию.

Персоналу лікарні, який контактував з жінкою і новонародженою дитиною, рекомендували самоізолюватися, пише видання The Guardian.

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Цікаво, що результати тесту на коронавірус матері були готові лише після пологів. Тоді одразу ж перевірили і здоров'я дитини. Результати тесту теж виявилися позитивними.

Наразі незрозуміло, коли саме захворіла дитина – в утробі матері чи безпосередньо під час пологів. Дитину поки залишили в ізоляторі лікарні, а її матір перевели в інфекційне відділення.

До слова, діти є найбільш убезпеченою групою населення. Хворобу коронавірусу вони переносять найлегше, а у віці до дев'яти років смертність від цієї хвороби становить лише 0,1% випадків.

Що відомо про коронавірус у Британії?Коронавірус зачепив Велику Британію дещо менше, ніж, наприклад, Італію, Іспанію, Німеччину чи Францію. Втім кількість заражених там майже досягла позначки у тисячу людей. Загалом від коронавірусу померли 11 британців.


Для кого коронавірус є найбільш небезпечним / інфографіка 24 каналу

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Здоровье Великобритания Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Дети и несовершеннолетние Дети Лечение
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