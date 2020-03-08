24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Коронавирус обнаружили у участника конференции с участием Трампа

- Читати новину українською

В США подтвердили случай заражения коронавирусом у посетителя конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Трамп, а также ряд других должностных лиц.

Конференция политических консерваторов происходила в Мэриленде с 26 по 28 февраля. Вскоре один из ее участников обратился в больницу в Нью-Джерси, где его инфицирование коронавирусом подтвердили. Об этом сообщает сам Американский консервативный союз в своем твиттере.

Напомним Трамп таки признал коронавирус проблемой и выделил деньги на борьбу с ним

Согласно данным союза, больной участник лично не встречался с Трампом или вице-президентом и не посещал мероприятия в главном зале. Сейчас он на карантине в больнице, ему оказывают необходимое лечение.

Справка. По состоянию на 7 марта в Штатах зарегистрировали 233 случая заболевания коронавирусом, 12 человек умерли.

В комментариях к сообщению пользователи иронизируют над Трампом и спрашивают, считает ли он до сих пор коронавирус обманом и заговором. Дело в том, что американский президент длительное время игнорировал распространение болезни, называя его "манипуляцией".

Что известно об отношении Трампа к коронавирусу

22 февраля президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников из-за решения позволить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в Соединенные Штаты из Японии. Он был убежден, что новый коронавирус лишь краткосрочная проблема, которая не будет иметь длительного влияния на мировую экономику.

Также Трамп в твиттере неоднократно писал, что США успешно сдерживают распространение инфекции. Но медицинские учреждения США сообщают о новых случаях заражения американцев коронавирусом.

Коротко о коронавирусе

  • По состоянию на 7 марта от коронавирусного заболевания Covid-2019 в мире уже выздоровели более 57 389 человек.
  • В то же время умерло 3 491 инфицированных. Всего в мире количество инфицированных выросло до 102 188.
  • Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Италии.
  • В Украине подтвержден только один случай коронавируса – у мужчины из Черновцов.
  • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
8 марта – Международный женский день: праздничные картинки-поздравления
сегодня
Автор: Вероника Климская
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Здоровье Лечение Новости США Дональд Трамп
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
6 марта 18:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
6 марта 13:57 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
4 марта 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук