Коронавирус обнаружили у участника конференции с участием Трампа

В США подтвердили случай заражения коронавирусом у посетителя конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Трамп, а также ряд других должностных лиц.

Конференция политических консерваторов происходила в Мэриленде с 26 по 28 февраля. Вскоре один из ее участников обратился в больницу в Нью-Джерси, где его инфицирование коронавирусом подтвердили. Об этом сообщает сам Американский консервативный союз в своем твиттере.

Напомним Трамп таки признал коронавирус проблемой и выделил деньги на борьбу с ним

Согласно данным союза, больной участник лично не встречался с Трампом или вице-президентом и не посещал мероприятия в главном зале. Сейчас он на карантине в больнице, ему оказывают необходимое лечение.

Справка. По состоянию на 7 марта в Штатах зарегистрировали 233 случая заболевания коронавирусом, 12 человек умерли.

В комментариях к сообщению пользователи иронизируют над Трампом и спрашивают, считает ли он до сих пор коронавирус обманом и заговором. Дело в том, что американский президент длительное время игнорировал распространение болезни, называя его "манипуляцией".

Important Health Notification for CPAC 2020 participants and attendees. pic.twitter.com/NtahNO8st3 — ACU (@ACUConservative) March 7, 2020

Что известно об отношении Трампа к коронавирусу

22 февраля президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников из-за решения позволить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в Соединенные Штаты из Японии. Он был убежден, что новый коронавирус лишь краткосрочная проблема, которая не будет иметь длительного влияния на мировую экономику.

Также Трамп в твиттере неоднократно писал, что США успешно сдерживают распространение инфекции. Но медицинские учреждения США сообщают о новых случаях заражения американцев коронавирусом.

Коротко о коронавирусе