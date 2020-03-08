Коронавирус обнаружили у участника конференции с участием Трампа
В США подтвердили случай заражения коронавирусом у посетителя конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Трамп, а также ряд других должностных лиц.
Конференция политических консерваторов происходила в Мэриленде с 26 по 28 февраля. Вскоре один из ее участников обратился в больницу в Нью-Джерси, где его инфицирование коронавирусом подтвердили. Об этом сообщает сам Американский консервативный союз в своем твиттере.
Напомним Трамп таки признал коронавирус проблемой и выделил деньги на борьбу с ним
Согласно данным союза, больной участник лично не встречался с Трампом или вице-президентом и не посещал мероприятия в главном зале. Сейчас он на карантине в больнице, ему оказывают необходимое лечение.
Справка. По состоянию на 7 марта в Штатах зарегистрировали 233 случая заболевания коронавирусом, 12 человек умерли.
В комментариях к сообщению пользователи иронизируют над Трампом и спрашивают, считает ли он до сих пор коронавирус обманом и заговором. Дело в том, что американский президент длительное время игнорировал распространение болезни, называя его "манипуляцией".
Что известно об отношении Трампа к коронавирусу
22 февраля президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников из-за решения позволить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в Соединенные Штаты из Японии. Он был убежден, что новый коронавирус лишь краткосрочная проблема, которая не будет иметь длительного влияния на мировую экономику.
Также Трамп в твиттере неоднократно писал, что США успешно сдерживают распространение инфекции. Но медицинские учреждения США сообщают о новых случаях заражения американцев коронавирусом.
Коротко о коронавирусе
- По состоянию на 7 марта от коронавирусного заболевания Covid-2019 в мире уже выздоровели более 57 389 человек.
- В то же время умерло 3 491 инфицированных. Всего в мире количество инфицированных выросло до 102 188.
- Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Италии.
- В Украине подтвержден только один случай коронавируса – у мужчины из Черновцов.
- Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.