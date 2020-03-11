Коронавирус обнаружили в Турции – как раз перед началом туристического сезона

Власти Турции подтвердили, что в стране зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом нового типа, вызывающим заболевание Covid-19. Произошло это 10 марта – как раз перед началом туристического сезона, который длится здесь с апреля по ноябрь.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что коронавирус обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу. Об этом рассказали на сайте информационного агентства Anadolu .

Важно! Последние новости о коронавирусе в Украине: в Черновцах 5 подозрений на болезнь

Больной сейчас находится в карантине, пока он в хорошем состоянии. Семью мужа и лиц, находившихся с ним в близком контакте, изолировали под наблюдение врачей.

Грозит ли Турции вспышка заболевания и как на это отреагирует туристический рынок (в стране в апреле открывается туристический сезон) – пока не известно. Турцию, к слову, ежегодно посещает более миллиона украинцев.

Добавим, что накануне, 9 марта, у двух мужчин с Кипра обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Кипр был последней страной Европейского Союза, где не было инфицирования.

Коротко о коронавирусе SARS-CoV-2, который грозит пандемией

По состоянию на начало 11 марта на китайский коронавирус заболели почти 120 тысяч человек, умерло – более 4 тысяч . Выздоровели примерно 64 тысячи человек (напомним, вирусом можно заразиться повторно).

тысяч тысячи Коронавирус распространился на все страны Европы, больше всего случаев заражения в Италии – почти 10 тысяч .

тысяч Более всего от коронавируса страдают в Китае, Южной Корее и Иране.

В Украине заболел житель Черновцов, который путешествовал по Италии. Это пока единственный случай вируса в стране.

Вакцины от коронавируса или лекарств пока не существует.

Все о коронавирусе: 12 полезных статей – в материале 24 канала.