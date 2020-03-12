Коронавирус остается в организме больного 37 дней: исследование

Люди, у которых обнаружили коронавирус Covid-19, могут быть заразными в течение 37 дней. Новое исследование доказывает, что именно столько времени коронавирус находится в организме больного.

Пациенты с коронавирусом дольше переносят инфекцию, как считали до сих пор. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в The Lancet.

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Суть исследования

Ученые изучали историю болезни и лабораторные исследования 191 пациента с коронавирусом: 137 выздоровели, а 54 умерли в больнице.

Оказалось, что меньше всего вирус в организме пациента может быть 8 дней, а наибольше – 37.

В среднем коронавирус остается в организме 22 дня после заражения. Впрочем, пока средняя продолжительность лечения инфицированных 14 дней.

Почему это важно

Полученные результаты важны для принятия решений об изоляции пациентов и указаний по продолжительности лечения.

Если люди остаются заразными долго после того, как симптомы исчезли, они могут распространить возбудителя болезни после возвращения из карантина.

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