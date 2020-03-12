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Коронавирус остается в организме больного 37 дней: исследование

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Люди, у которых обнаружили коронавирус Covid-19, могут быть заразными в течение 37 дней. Новое исследование доказывает, что именно столько времени коронавирус находится в организме больного.

Пациенты с коронавирусом дольше переносят инфекцию, как считали до сих пор. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в The Lancet.

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Суть исследования

Ученые изучали историю болезни и лабораторные исследования 191 пациента с коронавирусом: 137 выздоровели, а 54 умерли в больнице.

Оказалось, что меньше всего вирус в организме пациента может быть 8 дней, а наибольше – 37.

В среднем коронавирус остается в организме 22 дня после заражения. Впрочем, пока средняя продолжительность лечения инфицированных 14 дней.

Почему это важно

Полученные результаты важны для принятия решений об изоляции пациентов и указаний по продолжительности лечения.

Если люди остаются заразными долго после того, как симптомы исчезли, они могут распространить возбудителя болезни после возвращения из карантина.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 исследования Медицина
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