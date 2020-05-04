Коронавирус отступает: в Новой Зеландии ни одного нового случая за сутки

В Новой Зеландии впервые за 7 недель не выявили ни одного нового случая COVID-19 за 3 мая. Сейчас в стране коронавирусом заразились 1 487 человек, однако большинство из них уже выздоровели.

В Новой Зеландии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 20 человек. В больницах находятся 7 больных, еще 184 выздоравливают дома. Выздоровели 1 276 человек. Об этом информирует Al Jazeera.

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Конечно, это обнадеживающие цифры. Но это лишь одни сутки. Настоящим испытание станет следующая неделя, когда пройдет инкубационный период вируса и у людей могут проявиться первые симптомы, которые обычно возникают через 5 – 6 дней после контакта,

– сообщил главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Бломфилд.

В ближайшее время власти страны примут решение о снятии ряда карантинных ограничений. Часть запретов уже отменили 27 апреля: разрешили прогулки, открыли определенные спортучреждения и места для отдыха. Также начали работу ряд предприятий.

Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения 2 мая решила продлить действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации созовут в течение 90 дней.

Сейчас в мире зафиксировано более 3 миллиона 566 тысяч случаев коронавируса, из них более 248 тысяч – летальные. От COVID-19 удалось выздороветь почти 1 миллиону 157 тысяч человек.



Как протекает коронавирус / Инфографика 24 канала