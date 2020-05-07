Коронавирус: ожирение вдвое увеличивает риск госпитализации

По мнению британских ученых, ожирение вдвое увеличивает риск госпитализации в случае заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет британское издание The Times. Согласно результатам исследований, ученые считают, что ожирение удваивает риск необходимой госпитализации для лечения коронавирусной инфекции.

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Команда из шотландского Университета Глазго проанализировала данные 428 225 человек и обнаружила, что если увеличивается индекс массы тела (ИМТ), то растет риск тяжелого течения заболевания.

Кроме того, ранее у министра здравоохранения Мэтта Хэнкока спросили, почему в Британии большое количество погибших по сравнению с другими европейскими странами. Он ответил, что "следует учитывать возраст и факторы, такие как ожирение".

Добавим, что примерно каждый третий британский взрослый клинически страдает ожирением с ИМТ выше 30.

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