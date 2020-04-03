Коронавирус подтвердили у двух львовских врачей
В двух львовских медиков после проведения ПЦР-диагностики выявили заболевание коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба ЛГС. Сейчас медиков изолировали, также проводится опрос лиц, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц забирают биоматериал для проведения ПЦР-тестирования.
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Что известно о больных медиках во Львове?
Один из медиков — это 47-летний врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи.
"Он болел, находился дома на самоизоляции, после ухудшения самочувствия обратился к семейному врачу. Сейчас пациент находится в инфекционной больнице с пневмонией", – говорится в источнике.
Второй больной – это врач из 5-й городской поликлиники, который родился в 1966 году. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также обнаружили коронавирус.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
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