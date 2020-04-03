24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Коронавирус подтвердили у двух львовских врачей

- Читати новину українською
Коронавирус подтвердили у двух львовских врачей / Getty Images

В двух львовских медиков после проведения ПЦР-диагностики выявили заболевание коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ЛГС. Сейчас медиков изолировали, также проводится опрос лиц, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц забирают биоматериал для проведения ПЦР-тестирования.

Читайте также Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных

Что известно о больных медиках во Львове?

Один из медиков — это 47-летний врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи.

"Он болел, находился дома на самоизоляции, после ухудшения самочувствия обратился к семейному врачу. Сейчас пациент находится в инфекционной больнице с пневмонией", – говорится в источнике.

Второй больной – это врач из 5-й городской поликлиники, который родился в 1966 году. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также обнаружили коронавирус.

Прості правила гігієни про коронавірусіПростые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Новости Львова Коронавирус в Украине Здоровая жизнь
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 2 апреля: в мире более миллиона инфицированных, в Днепре вырыли 600 могил
Новини України 30779
сегодня , 06:50 Цены на российскую нефть: насколько близко падение империи
Статті 14457
сегодня , 13:19 От коронавируса в Украине умерли уже 23 человека: детали
Лікування 22892
сегодня , 10:13 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 172135
сегодня , 12:29 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 292109
сегодня , 11:25 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: финальные 7 и 8 серии
Кіно 45488
сегодня , 11:16 Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных выросло
Лікування 16858
сегодня , 09:45 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
Лікування 24232
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
2 апреля 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур

Новости
Больше новостей
Залиште відгук