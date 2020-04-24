Коронавирус попадает в организм через нос: исследования

В новом немецком исследовании говорится, что коронавирус COVID-19 попадает в организм человека через нос.

Как говорится в исследовании Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка, коронавирус поражает клетки, которые вырабатывают слизь. Результаты были опубликованы в четверг, 23 апреля, в специализированном журнале Nature Medicine.

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Кто принял участие в исследовании. Несколько научных институтов, среди которых Институт Сенгера, университетская клиника Гронингена, Университет Лазурного побережья и сеть ученых под названием Human Cell Atlas. Результаты работы ученых были опубликованы в специализированном журнале Nature Medicine.

Что искали ученые. Исследователи изучали, какие слизистые оболочки содержат наибольшее из двух специфических протеинов ACE2 и TMPRSS2, которые COVID-19 использует для попадания в организм человека. Ученые рассмотрели образцы из легких, носа, глаз, кишечника, сердца, почек и печени.

В заключении говорится о том, что среди всех клеток наибольшую концентрацию этих двух протеинов содержат бокаловидные и ворсинчатые клетки, вырабатывающие слизь в носу.

Другие пути заражения коронавирусом

Эти два протеина можно найти в клетках роговицы глаза и в слизистой оболочке кишечника. Поэтому ученые считают, что есть возможность заразиться через слезные железы, фекалии и ротовую полость.



Что известно о коронавирусе / инфографика 24 канала

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