Коронавирус поражает еще одну важную систему организма: исследования

Нидерландские ученые заявили, что SARS-CoV-2 способен проникать в клетки кишечника и размножаться в них. Это объясняет тошноту и диарею, на которые жалуются около трети больных COVID-19. При этом неясно, может ли инфекция распространяться через фекалии.

Классические симптомы COVID-19 включают одышку, кашель, лихорадку и другие проблемы с органами дыхания. Однако около трети пациентов также жаловались на тошноту и диарею. Ученые заявили, что SARS-CoV-2 обладает способностью поражать клетки желудочно-кишечного тракта и размножаться в них, пишет Science Daily.

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Коронавирус SARS-CoV-2 поражает клетки кишечника: суть исследования

Проверить эту гипотезу решила команда нидерландских ученых. Исследователи провели эксперимент с органоидами-миниатюрными аналогами кишечника, выращенными из человеческих клеток.

Когда в емкость с органоидами добавили частицы SARS-CoV-2, те быстро проникли внутрь отдельных клеток. Со временем число зараженных клеток росло. Кроме того, они начали выбрасывать вирусные частицы в окружающую среду.

Анализ СНК подтвердил, что в клетках органоидов активировались интерферон-стимулирующие гены, которые борются с инфекцией.

Для проникновения в клетки кишечника вирус использует те же рецепторы ACE2, что и в случае органов дыхания. При этом, как показали эксперименты, риск заражения снижается, если концентрация этого рецептора на поверхности клеток невелика,

– заявили ученые.

Важно! Результаты исследования подтверждают, что коронавирус способен поражать кишечник.

Это означает, что анализ ректальных мазков и образцов кала может дополнить традиционные подходы к тестированию. При этом непонятно, распространяется ли инфекция фекально-оральным путем.

Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

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