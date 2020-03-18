Коронавирус поражает людей со второй группой крови: опровергаем очередной фейк

Ряд украинских СМИ опубликовал манипулятивную новость о том, что будто бы коронавирус поражает больше людей со второй группой крови. Но, никакой официальной информации об этом нет. Есть только непроверенное исследование, которое может не быть рецензированным вообще.

Наші гроші. Львів та По той бік новин спростували дослідження про ризики інфікування коронавірусом залежно від групи крові, які попередньо поширили УНІАН, Кореспондент, ТСН, ZIK та низка інших видань.

Читайте також: Абсурдні поради Комаровського: як лікар нехтує правилами карантину

Про що йдеться в маніпулятивному дослідженні

"Люди з другою групою крові найбільш вразливі до коронавірусу" – такий висновок подають як остаточний, однак насправді це маніпуляція. Відповідне дослідження ще не пройшло перевірки!

За даним Global Times з посиланням на сайт медичних досліджень Medrxiv, у 2173 пацієнтів трьох лікарень з Вуханю і Шеньчженя, у яких був підтверджений коронавірус, були взяті зразки аналізів, 206 з яких належали людям, які померли від коронавірусу.

Відтак, згідно з висновками, люди із другою групою крові мають найвищий ризик зараження коронавірусом, – йдеться в маніпулятивних публікаціях.

АЛЕ! Сайт Medrxiv – це не сайт медичних досліджень, а безкоштовний онлайн-архів для поширення повних, але ще не опублікованих рукописів (препринтів) в медичних, клінічних та суміжних науках про здоров'я.

Такі публікації – це попередні звіти про роботу, які не пройшли перевірки. Як вказано на сайті Medrxiv, на них не слід покладатися на практиці та не слід повідомляти їх у ЗМІ як доведену інформацію!

Таке неперевірене дослідження щодо групи крові хворих на коронавірус дійсно опубліковане на сайті Medrxiv. Однак воно ще не було рецензоване експертами, які оцінюють статтю і можуть виявити слабкі сторони в припущеннях, методах та висновках. А до цього часу говорити про будь-які результати зарано.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.