Коронавирус повлиял на ход медреформы, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что медицинскую реформу в Украине продолжат и реализуют в полном объеме с коррективами, которые внесло распространение коронавирусной болезни.

Об этом Денис Шмыгаль отметил во время заседания правительства 6 мая, пишет 24 Канал.

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Как известно, недавно Президент анонсировал необходимость изменений в существующей модели медицинской реформы.

Денис Шмыгаль "Медицинская реформа должна дать результат, который принесет улучшения в работе медицинского персонала и который принесет конкретно качественный результат для нас всех – для жителей Украины, которые могут стать пациентами нашей медицинской системы".

Премьер добавил, что медицинская реформа будет продолжена и реализована в полном объеме "с коррективами, которые внес сегодня коронавирус в то, что мы видим, как работает медицинская система, потребности медицинской системы сегодня есть".

Украина не может терять ни одного врача, поскольку каждый врач важен,

– отметил Шмыгаль.

1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Им предусмотрено, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

Премьер-министр не пояснил, о каких "коррективах коронавируса" идет речь.

К теме: Медикам – рабство, пациентам – смерть, Зеленскому – рейтинг, – Супрун об отмене медреформы

Что известно о вероятной отмене медреформы?Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 июня меняется финансирование медицинских учреждений. Это, соответственно, останавливает реализацию второго этапа медицинской реформы, которая началась 1 апреля. Экс-заступница Ульяны Супрун Ольга Стефанишина заявила, что остановка реформы вернет украинцев в прошлое и мы дальше будем платить взятки за медицинские услуги. Супрун предупредила, что Зеленский, и Радуцкий, и Степанов защищают только собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.

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