Коронавирус придумал Трамп: российские СМИ распространили очередной фейк

Российские СМИ отметились очередным нелепым фейком. На пропагандистском Первом канале в программе "Время" решили "разобраться" в конспирологической теории и выяснить, виноваты ли в эпидемии коронавируса США.

Так начинается выпуск программы "Время" под названием "Вирус на военной службе: проверка на прочность теории, что заразила не одно СМИ".

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С происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите. Как он называется? Коронавирус. Берем слово "корона". Оно в основе и идет первым. Поэтому тут и разгадка. Чем раньше занимался Дональд Трамп – президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно: раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное, цель и задачи его использования становятся абсолютно понятными. Полный бред, скажете вы. И я бы с вами согласился, если бы не...

Журналисты программы "Время" взяли комментарий у бывшего члена комиссии ООН Игоря Никулина. К слову, это тот самый Игорь Никулин, который называл отравления Скрипаля "Новичком" абсурдом, ведь "такая доза убила бы пол Лондона" и пишет статьи на тему "Запад ищет оружие против генетического кода россиян".

Итак, Игорь Никулин заявляет, что мутация 2019-nCoV не могла возникнуть из коронавирусов летучих мышей и змей, потому что якобы такой естественной мутации быть не может. Мужчина считает, что китайский коронавирус создали американцы, ведь у них есть мотив.

Я склоняюсь к версии, что это либо деятельность американских спецслужб, или американских фармацевтических корпораций, которые просто хотели заработать денег. Как у них это и получилось на эпидемии птичьего гриппа, свиного гриппа, той же атипичной пневмонии,

– сказал Игорь Никулин.

Кроме того, в сюжете упоминается мнение, что коронавирус 2019-nCoV не только создан американцами намеренно, а является этническим биологическим оружием, нацеленным на граждан Китая: "и хотя для таких утверждений мало статистики и уже есть пару опровержений, поле для теории заговора становится только шире . Возможно, существует биооружие? Даже те ученые, которые осторожны в оценках, говорят – исключать ничего нельзя...".



Кадр из телесюжета о коронавирусе и Трампе / Первый канал

Далее в программе начинает рассказывать сотрудник Института экспериментальной и клинической медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов.

Мужчина сомневается, что кто-то может создать такой вирус собственноручно. Впрочем, он сомневается и в том, что коронавирус мог случайно проникнуть через стены китайской лаборатории максимальной степени защиты. То есть Александр Чепурнов словно приносит в сюжет немножко логики, а потом снова забирает ее, вспоминая уже китайскую лабораторию.

После этого Чепурнов словно успокаивает поклонников передачи, вроде бы, любовь к теории заговора естественным образом заложена во многих людях, поэтому они способны приписывать конспирологию даже к неурожаю огурцов.

И эта часть человеческой природы рисует причудливые схемы. Ведь очевидно, что Китай несет серьезные экономические потери. А кто главный соперник Поднебесной? США. Кто там президент? Трамп. Чем он известен, кроме этого? Тем, что владел конкурсом красоты "Мисс Вселенная", где красавицы вместе с титулом получают символическую корону. А новый вирус называется коронавирусом, потому что своей структуре напоминает тот самый, так сказать, головной убор. И сразу ясно, кто виноват,

– говорится в выпуске.

После этих слов, под конец программы закадровый голос рассказывает, что эти теории не менее логичны, чем истории из фильмов, где вирус превращает людей в зомби. Впрочем после этих слов следует следующая цитата –"Любой конспиролог скажет: кино – отражение жизни, пусть и сильно преувеличенное. Стоит ли спорить? Жаль только, что там есть героический Брэд Питт, который спасает человечество от зомби-апокалипсиса, а реальная жизнь, как известно, жестче.".

На протяжении всего 6-минутного выпуска зрителям демонстрировали только одну версию, прикрепляя к ней псевдонаучные видео с YouTube. И даже если программа и ставила себе за цель "разбить теорию", как они это указывают в названии, в заключении происходит лишь одно – демонстрация антинаучных или фейковых утверждений.

Выпуск программы "Время" на Первом канале России про коронавирус и Трампа: видео

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